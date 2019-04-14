Alageyik, tümör ameliyatıyla sağlığına kavuştu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki 4 bin dönümlük yeşil alana yayılan, Avrupa'nın en büyük doğal yaşam parkı Ormanya'ya kurulan Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyat edilen Alageyik sağlığına kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğü bünyesindeki Ormanya Doğal Yaşam Parkının, 73 türde 871 hayvana ev sahipliği yaptığı belirtildi.

Ormanya’ya Doğu Marmara’nın en donanımlı Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi kurulduğu vurgulanan açıklamada, merkezin rehabilitasyon ve klinik binası ile karantina olmak üzere 2 ayrı binadan oluştuğu kaydedildi.

Açıklamada, rehabilitasyon binasında ameliyathane sterilizasyon odası, hekim odaları, laboratuvar ve görüntüleme merkezi bulunduğu bildirilerek, karantina binasında ise hayvan bakım ve gözlem odaları, ecza deposu, kanatlı hayvanlar için kafes sistemi bulunduğu belirtildi.

-"Tümör bölgesini tamamen temizledik"

Son teknoloji cihazların bulunduğu tesiste, alanında uzman 4 personelin görev yaptığına işaret edilerek, "Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde ilk olarak Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde bulunan alageyik ameliyat edildi. Yapılan muayenesinde testis bölgesinde tümöre rastlanan alageyik, uzman ekip tarafından yakalandı. Gerekli işlemleri yapılan Ala Geyik, Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde ameliyata alındı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri Mehmet Çetinkaya, bu merkezin yaban hayatında yaşayan hayvanlara hizmet vereceğini bildirdi.

Ameliyatla ilgili bilgi veren Veteriner Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Alageyik Ormanya’da yaşayan kayıtlı bir hayvan. Yaptığımız muayene sonucunda hayvanın testislerinde tümör olduğu tespit edildi. Durumu değerlendirerek ameliyatı gerçekleştirdik. Alageyiğimiz başarılı bir operasyon geçirdi. Operasyon sonucunda tümör bölgesini tamamen temizledik. Hayvanın kastrasyon işlemini de bu ameliyatta gerçekleştirmiş olduk. Ala Geyiğimizin şuan için sağlık durumu ve yaptığımız tahlilleri iyi durumda. Buradan rehabilitasyon odasına alacağız. Daha sonra son muayeneleri yapıldıktan sonra herhangi bir duruma rastlanılmadığı takdirde tekrar doğal doğal yaşam alanına alacağız."