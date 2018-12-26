Alaeddin Yavaşca, evlilik yıl dönümünü hastanede kutladı

İSTANBUL (AA) - Klasik Türk müziği sanatçısı ve tıp doktoru Alaeddin Yavaşca ile eşi Ayten Yavaşca, hastanede evlilik yıl dönümünü kutladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Ayten Yavaşca, evliliklerinin 59. yılı olduğunu söyleyerek, "Hoca (Alaeddin Yavaşca), hastanede. Bugün 59. evlilik yıl dönümümüz. 59. yılımızı hastanede kutluyoruz. Kendi aramızda pasta kesiyoruz." dedi.

Ayten Yavaşca, evlilikleri süresince eşinin kendisini hiçbir zaman kırmadığına vurgu yaparak, şunları aktardı:

"Bu kadar uzun süren bir birliktelik, herhalde çok önemli. Bu kadar uzun süren evliliğimizde hiç birbirimizi üzmedik, kırmadık. Ayrı gayrı olmadan sevgi ve saygı üzerine bir birliktelikle bugüne kadar geldik. Yani sevenleri çok merak etmesin. Yaşlılığa bağlı, dinlenmeye ihtiyacı olduğu için hastanede. Çok önemli bir şeyimiz yok."

- 140'a yakın esere imza attı

Devlet sanatçısı Alaeddin Yavaşca, 1 Mart 1926'da Kilis'te dünyaya geldi.



İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1951'de bitiren Yavaşca, 1985-1990 arasında Haseki Hastanesi Başhekimliğini yaptı.

Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca, 8 yaşındayken keman dersleri alarak müzik hayatına başladı. Açılan sınavı kazanarak 1950'de İstanbul Radyosu'nda solist icracı olan sanatçı, TRT'de Danışma, Denetleme ve Repertuar kurullarında önemli görevler aldı.

Usta sanatçı, Türk musikisinde, devlete bağlı ilk konservatuvarın kurucuları arasında yer alırken 1976'dan itibaren Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nın Yönetim Kurulunda ve öğretim kadrosunda görev yaptı.

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Profesörlüğüne 1990'da atanan sanatçı, Ses Eğitimi Bölüm Başkanlığı görevini üstlendi.

Alaeddin Yavaşca, icracılığının yanında 140 civarında beste, semai, şarkı, çocuk şarkıları, çeşitli saz eserleri (peşrev, saz semai, medhal, etüd), dini sahada da mevlevi ayini ve ilahi formunda besteye imza attı.



Başarılı sanatçı, yaşamı boyunca bir uzun çalar (LP), 25 adet 78'lik plak ve 15 adet 45'lik plak yaptı.

Aralarında "Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok", "Kimseyi böyle perişan etme Allahım yeter", "Şen gözlerinle yüzüme bir baktın" ve "Sarı mimozamsın sen benim"im de bulunduğu çok sayıda eseri kaleme alan sanatçıya, 1991'de "Devlet Sanatçısı" unvanına layık görüldü.