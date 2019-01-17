Aladağ'daki yurt yangını davası

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde 2016 yılında 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda öğrencinin yaralandığı yangınla ilgili yurt müdürünün de aralarında bulunduğu tutuksuz 18 sanığın yargılandığı davanın sekizinci duruşması görüldü.

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki yer sıkıntısı nedeniyle Kozan Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda görülen duruşmaya, yurt müdürü Cuma Ali Genç, yurdun bağlı olduğu Aladağ Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin Başkanı İsmail Uğur, dönemin itfaiye çalışanlarının da aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanıktan bazıları ile müşteki aileleri, sanık yakınları, taraf avukatları ve CHP Adana Milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut katıldı.

Söz verilen müşteki aileler, sanıklardan şikayetçi olduklarını yineleyerek serbest bırakılan sanıkların tekrar tutuklanmasını istedi.

Müşteki avukatları da Aladağ Belediyesinin Adana 3. İdare Mahkemesine 11 Aralık 2018 tarihli sunduğu yazısıyla yangının çıktığı yurdun ruhsatlı olmadığını iddia etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli sanık R.A. ise savunmasında, özel yurtların iki yılda bir denetime tabi tutulduğunu söyledi.

Bilirkişi tarafından kendisine herhangi bir suç izafe edilmediğini belirten R.A, beraatine karar verilmesini istedi.

Sanık Cuma Ali Genç, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Mahkemeye ulaşan bilirkişi raporundaki aleyhe olan hususları reddediyorum. Adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Diğer sanıklar da suçsuz olduklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt müdürünün 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere 12 kişi yaşamını yitirmiş, bazı öğrenciler yaralanmıştı.

Yurt müdürünün de aralarında yer aldığı kişiler hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçlarından 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.