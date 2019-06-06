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Alaçatı’nın rakibi Selimiye doldu taştı

Ünlülerin uğrak noktalarından biri olan Marmaris’in Selimiye Mahallesi, Çeşme Alaçatı’nın tahtına göz dikti.

06 Haziran 2019 Perşembe 13:28
Alaçatı’nın rakibi Selimiye doldu taştı

Ünlülerin uğrak noktalarından biri olan Marmaris’in Selimiye Mahallesi, Çeşme Alaçatı’nın tahtına göz dikti. Tatillerini burada geçirmek isteyenler mahalle girişinde saatlerce süren uzun araç kuyrukları oluştu. Emel Sayın, Erol Evgin, Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal,Olgun Şimşek, Nilüfer, Ebru Şallı, Murat Boz, Eda Taşpınar gibi çok sayıda yıldız, bölgenin müdavimleri arasında.


Marmaris’in kırsal ve turistik mahallesi Selimiye,Çeşme Alaçatı’nın tahtına göz dikti. Ünlülerinboy gösterdiği yerlerden biri olarak bilinen, ünlüler camiasında Alaçatı’nın rakibi olarak anılan Selimiye bayram tatilini geçirmek isteyenlerle doldu taştı. Yaz mevsiminin başlamasıyla konaklama tesislerinde doluluk yüzde yüze ulaştı. Selimiye girişinde saatlerce süren uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı tatilciler mahalleye giremeden dönmek zorunda kaldı.


Birçok ünlüye ev sahipliği yaptıklarını belirten Selimiye Mahallesi Muhtarı Ahmet Coşkun, “Çok kalabalık oluyor burası. Üç, beş senedir daha da kalabalıklaştı. Selimiye’de şuan otellerimiz ve pansiyonlarımız dolu. Gelenler geri dönüyor. İstanbul’dan olsun , İzmir’den olsun sosyeteler devamlı Selimiye’ye geliyorlar. Gerek tekneyle gerekse kara ulaşımıyla buraya gelip konaklıyor. Bu durum bizi sevindiriyor. Alaçatı’ya rakibiz artık.” dedi.Restoran işletmecisi Salih Yazgan, “Çok yoğunuz. Bütün otellerimiz dolu yer bulunamıyor.Biz Alaçatı’ya rakip olmaya başladık. Çünkü buraya çok ünlülerimiz geliyor. Selimiye çok güzel bir yer. Esnaf olarak da işlerimiz çok iyi” dedi.



Birçok ünlünün tatil rotasında bulunan Selimiye’de bazıünlü isimlerin evleri olduğu da biliniyor.Emel Sayın, Erol Evgin, Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal,Olgun Şimşek, Nilüfer, Ebru Şallı, Murat Boz, Eda Taşpınar gibi çok sayıda yıldız, bölgenin müdavimleri arasında. Maviyle yeşilin kucaklaştığı doğa harikası Selimiye, az tuzlu pırıl pırıl denizi ve balık restoranlarıyla da biliniyor.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 13:28
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