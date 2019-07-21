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Alaçatı’da makilik yangını ucuz atlatıldı

İzmir Alaçatı’da makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

21 Temmuz 2019 Pazar 15:36
Alaçatı’da makilik yangını ucuz atlatıldı

İzmir Alaçatı’da makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


Öğle saatlerinde gözde tatil yeri İzmir Alaçatı’da çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Makili alanda çıkan yangında, bazı ağaçlar zarar gördü. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarını yakından izledi. Oran, yangının söndürülmesinin ardından sosyal medya sayfasında yaptığı paylaşımda, "Bu son olsun. Bir yangını daha atlattık şükür. Orman bölge ekipleri ve helikopterlerine minnettarız" dedi.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 15:36
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