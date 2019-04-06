Alaçatı Ot Festivali’ne yoğun ilgi

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Alaçatı Ot Festivali’nin üçüncü gününde, yağmura rağmen binlerce kişi festival alanını ziyaret etti.

Türkiye’nin birçok bölgesinden yüzlerce tur otobüsüyle gelen binlerce kişi, Çeşme ve Alaçatı’ya büyük bir hareketlilik yaşattı. Sabahın erken saatlerinden itibaren tur otobüsleri Çeşme’ye gelmeye başladı. Tur otobüslerinden inen ziyaretçiler, Çeşme çarşısını, sahili ve Çeşme Kalesi’ni gezdi.

Çeşme turunun ardından festival ziyaretçilerini Alaçatı’ya götüren tur otobüsleri, Alaçatı garajına park ederken, Çeşme Belediyesi’ne ait otobüsler de, tur otobüslerinden inen ziyaretçileri, festival alanına taşıdı. Çeşme Belediyesi otobüsleri, gün boyunca garaj ile festival alanı arasında ücretsiz ring seferi yaptı.

Şemsiyelerle ve şeffaf yağmurluklarla stantları gezdiler

Festival alanına gelen binlerce ziyaretçi, yağan yağmurdan korunabilmek için şemsiyelerini açarken, şemsiyesi olmayan ziyaretçiler de şeffaf yağmurluklarla önlem alarak, stantları gezdiler. Bazı ziyaretçilerin ise market poşetlerini başlarına geçirerek yağmurdan korunmaya çalışmaları dikkat çekti. Ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdikleri yer ise yel değirmenleri oldu. Yel değirmenlerini gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Otlardan yapılan yiyecekler ilgi çekti

Türkiye’nin birçok bölgesinden Alaçatı Ot Festivali için gelen ziyaretçiler, stantlarda satılan yöresel yenebilir otlara ilgi göstererek, otlar hakkında bilgi aldılar. Otlardan yapılan çeşitli yiyeceklerin satıldığı stantlar ise ziyaretçilerin ilgisini çekti. Birçok stantta yiyecekler kısa sürede tükendi. Festival ziyaretçileri, el işi hediyelik eşyaların satıldığı stantlardan da Alaçatı hatırası hediyelikler aldılar.

Sakız ağacı ve sakız koyunu hakkında bilgi verildi

Öte yandan, festival kapsamında, Sakız Ağacı Koleksiyon Bahçesi’nde, Gıda, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü’nde görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Keçeci tarafından, sakız ağacı ve sakız koyunu hakkında bilgi verildi. Keçeci’nin yaptığı bilgilendirmenin ardından da Koleksiyon Bahçesi’ne sakız fidanları dikildi. Bitkilerle ilgili çeşitli söyleşilerin de geçekleştirildiği Alaçatı Ot Festivali’nde, Şefler Meydanı’nda, Şef Ali Dövenci ve Şef Umut Karakuş, yemek performansı gerçekleştirdi.

Festivalin üçüncü gün etkinlikleri, Cenk Bosnalı ve Yeni Türkü konseri ile sona erecek.Alaçatı Ot Festivali, yarın gerçekleştirilecek, "En çok ot toplama yarışması" ve "En güzel ot yemeği" yarışmaları ve ardından ödül töreni ile sona erecek.