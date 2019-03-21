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Alaçatı Ot Festivali yine dopdolu geçecek

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bu yıl 10.

21 Mart 2019 Perşembe 16:47
Alaçatı Ot Festivali yine dopdolu geçecek

İzmir’in Çeşme ilçesinde, bu yıl 10. kez düzenlenecek Alaçatı Ot Festivali için hazırlıklar sürerken, festival nedeniyle bu yıl da Çeşme’ye yüz binlerce kişinin gelmesi bekleniyor.


Yerel seçimlerin hemen ardından, 4-7 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan 10. Alaçatı Ot Festivali için tur şirketleri aylar öncesinden tur satışlarını yaptı. Çeşme’deki otellerde de rezervasyonlar yüzde 90’ı aştı.


Türkiye’nin birçok bölgesinden, yüzlerce otobüsle Çeşme’ye ziyaretçi akını beklenirken, tur şirketlerinin paket programları nedeniyle, festivalin bu yıl da tüm yarımadaya, İzmir’e, Selçuk ve Kuşadası’na kadar geniş bir bölgeye ekonomik katkı sağlayacağı belirtiliyor.


Bu yıl festivalin teması "pazı" olarak belirlenirken, Alaçatı’nın doğası, doğallığı ve kültürü de festivale damga vuracak. Çeşmeliler’e Çeşme Belediyesi tarafından ücretsiz olarak tahsis edilecek stantlarda da, Alaçatı ve Çeşme’nin doğasında yetişen yenebilir otlar, otlardan yapılan çeşitli yiyecekler, el ürünleri ve hediyelik eşyalar satışa sunulacak.


Markalaşan ve Türkiye’nin her yanından yüz binlerce ziyaretçinin akın ettiği iki ödüllü Alaçatı Ot Festivali’nde, uygulama bahçesine dikilen otlar hakkında ziyaretçilerin bilgilendirileceği öğrenilirken, sakız ağaçlarının bulunduğu bahçeye de sakız fidanları dikilecek.


Festivalde, her yıl olduğu gibi bu yıl da ünlü şefler tarafından çeşitli yemek atölyeleri gerçekleştirilecek ve biyoçeşitlilik ile otlar hakkında çeşitli söyleşilerle ziyaretçiler bilgilendirilecek. Festival, en güzel ot yemeği yarışması ile sona erecek.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:47
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