0553 313 94 23

Alaçamda "Piknik ve Keşkek Şöleni” yapıldı

Samsun Alaçam İlçesinde Dütmen Dağı eteklerinde piknik havasında keşkek ve güreş şöleni yapıldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 16:56
Alaçamda "Piknik ve Keşkek Şöleni” yapıldı

Samsun Alaçam İlçesinde Dütmen Dağı eteklerinde piknik havasında keşkek ve güreş şöleni yapıldı.


Alaçam İlçesin 30 kilometre mesafede bulunan Dütmen Dağı eteklerinde Pelitbükü ve çevre mahalle muhtarları tarafından birlikte düzenlenen keşkek ve güreş şenlikleri piknik havasında geçti. Yoğun ilginin yaşandığı etniklikte küçükler kategorisinde yapılan güreşler büyük ilgi gördü. Kaymakam Fikret Zaman veBelediye Başkanı İlyas Acar tarafından davetlilere keşkek ikramında bulunuldu.


Etkinliğe İlçe Emniyet Müdür Vekili Erol Can Keskin. İlçe Jandarma Komutanı Samet Kuruçelik, AK Parti İlçe Başkanı Selahattin Alkan, MHP İlçe Başkanı Erdinç Gül, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 16:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gölbaşı’nda 2 otomobil çarpıştı
    1. Gölbaşı’nda 2 otomobil çarpıştı
    2. Bayram tatilinin 6 günlük acı..
    3. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    4. Aşçı, Belediye Başkanı Çalışkan’dan..
    5. Sudan'da ölü sayısı 108 oldu! 500'den..
    6. BBP'de bayramlaşma
    7. Bayramda geleneksel hayır yemeği
    8. DEAŞ’tan gözaltına alınan Iraklı’ya..
    9. Minibüse takılı römork fırladı: 5..
    10. Kurtulmuş heyelanlı mahallede..
    11. Hatay'da trafik kazası: 13 yaralı
    12. Su alan teknenin imdadına Sahil..
    13. Macron’un Normandiya Çıkartması 75...
    14. Batı Karadeniz sahilleri güneyi aratmadı
    15. Erzincan'da sülfürik asit yüklü tanker..
    16. Sudanlı muhaliflere göre ölü sayısı..
    17. Ceylanpınar’da trafik kazası: 1 ölü, 7..
    18. Su alan gezi teknesi yolcularını ve..
    19. 8 bin yıllık Latmos, bayramda..
    20. Kocaeli’de 5 işçinin öldüğü yangınla..
    21. HDP’li Garo Paylan’ın, Topal Osman..
    22. Suriye uyruklu bir kişinin öldüğü..
    23. Göz altı morluklarına son! Bu maske..
    24. Trabzonspor, Ünal Karaman'ın..
    25. Dışarıda darp edildi çorbacıyı basıp..
    26. Alaçamda "Piknik ve Keşkek Şöleni”..
    27. Generallere yönelik sözlere suç duyurusu
    28. New York borsası, yükselişle açıldı
    29. MSB:"Generallere söylenen yakışıksız..
    30. Bulut’tan Kilis’in il oluşunun yıl..
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    Yunanistan’ın Almanya’dan talep ettiği tazminatta flaş gelişme!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    AB'den İtalya için bomba karar!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Trump'tan İran'a askeri harekat açıklaması!
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı
    Soylu: Ömründe namaz kılmayan adamlar konuşmaya başladı

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Bayramda bile bombalanan İdlib’de tuzak! Türkiye’ye karşı şeytan üçgeni kuruldu
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular
    Venezuela'nın tonlarca altınına el koydular