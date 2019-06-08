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Alaçam’da piknik ve keşkek şenliği

Samsun’un Alaçam ilçesinde piknik ve keşkek şenliği yapıldı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 09:39
Alaçam’da piknik ve keşkek şenliği

Samsun’un Alaçam ilçesinde piknik ve keşkek şenliği yapıldı.


Mahalle muhtarları ve Alaçam Pelitbükülüler Derneğinin birlikte organize ettiği şenlik yoğun bir katılımla gerçekleşti. Burada konuşan Alaçam Pelitbükülüler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ak, amaçlarının köylülerin hasret gidermesi ve birlik beraberliğinin sağlanması olduğunu söyledi.


Ak’ın konuşmasının ardından karakucak güreşleri yapıldı. Güreşlerin ardından keşkek ağalığını Karacak Mahallesi’nden Şükrü Şahin aldı. Şenliğe ayrıca, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ile askeri ve sivil erkan katıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 09:39
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