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Alaçam’da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde Silajlık Mısır Ekim Alanlarının Genişletilmesi Projesi kapsamında üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 17:46
Alaçam’da çiftçilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde Silajlık Mısır Ekim Alanlarının Genişletilmesi Projesi kapsamında üreticilere silajlık mısır tohumu dağıtıldı.


Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü "Çayır-Mera ve Yem Bitkilerini Geliştirme Projesi" çerçevesinde 70 çiftçiye silajlık mısır tohumu dağıtılarak 700 dekar alanda ekimi gerçekleştirilecek. Proje kapsamında çiftçilere 34 bin lira destekleme gerçekleştirildi.


Alaçam Tarım Kredi Kooperatifinde gerçekleştirilen dağıtımda konuşan Kaymakam Fikret Zaman, "Hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacının karşılanmasında önemli bir role sahip olan yem bitkilerinin ekim alanlarının yaygınlaştırılması amacıyla ilçemizde Çiftçilerimize silajlık mısır dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Hayvan yetiştiriciliğinde gerekli yem ihtiyacının karşılanması büyük önem arz etmektedir. Yem ihtiyacının büyük bir bölümünü oluşturan kaba yem ihtiyacının karşılanması noktasında, birim alandan alınan ürün göz önüne alındığında silajlık mısır yetiştiriciliği önemli bir rol almaktadır" dedi.


Alaçam’da 27 bin 500 büyükbaş, 15 bin 500 küçükbaş hayvan varlığı olduğunu söyleyen İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Güreş, "Çayır ve meralarımızdan aşırı ve erken otlatma, bakım işlerinin yapılmaması gibi nedenlerle yeteri kadar yararlanamamaktayız. Çayır-mera alanlarımızın yetersiz kalmasıyla birlikte yem bitkileri üretiminin önemi daha da artmaktadır. Ülkemizde yem bitkileri ekim alanı, toplam ekilebilen arazi varlığının yaklaşık olarak yüzde 8’i kadardır. Yapılan projelerle bu oranın yukarılara çıkarılması hedeflenmektedir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 17:46
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