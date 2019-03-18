0553 313 94 23

Alacaklarını ahirete bıraktı

Samsun’da çaycılık yapan 59 yaşındaki Mustafa Yıldız, 42 yılda verdiği borçları deftere yazdı fakat geri alamadı.

18 Mart 2019 Pazartesi 09:04
Alacaklarını ahirete bıraktı

Samsun’da çaycılık yapan 59 yaşındaki Mustafa Yıldız, 42 yılda verdiği borçları deftere yazdı fakat geri alamadı. Yaklaşık 100 bin TL’lik alacağından umudunu kesen Yıldız, alacaklarını ahirete bıraktı.


Samsun-Vezirköprü yolu üzerinde 29 yıldır çay ocağı işleten Mustafa Yıldız, 1977 yılından bu yana verdiği borçları bir deftere yazmaya başladı. Yıldız, yol üzerinde bulunmasından dolayı yakıtı biten, aracı bozulan ve çeşitli nedenlerle kendisinden borç isteyenlere insanlık namına borç vererek yardımcı oldu. Fakat borç verdiği insanların büyük bir kısmı borcunu ödemedi. Haliyle 42 yılda ortaya büyük bir rakam çıktı. En son 2017 birine borç veren Yıldız, bugünkü para birimi ile yaklaşık 100 bin TL’ye yakın alacağının olduğunu söyledi. İnsaniyetlik olsun diye borç veren Yıldız, alamadığı borçlarını artık ahirete bıraktığını ifade etti.



"Bir tekme de ben vurayım desem yine yapamıyorum"


İnsanlığın bittiğini vurgulayan Yıldız, "29 yıldır burada çay ocağı işletiyorum. Yolun üzerindeyiz. Arabası bozulan, yakıtı biten buraya geliyor. 3-5 günlüğüne para istiyor. Ondan sonra o adamı bulman mümkün değil. Vermesen insanlığından utanıyorsun. Ayıp olur diyorsun. Veriyorsun. Ondan sonra çekip gidiyor. Telefona da cevap vermiyor. Şimdiden sonra gelene bir tekme de ben vurayım desem yine yapamıyorum. Artık insanlar bu kadar basitleştiler. Sürekli çay içiyor adam borcu birikiyor, vermiyor. Böyle olmaması gerekir. 1977’den beri olan alacaklarımı deftere yazdım. Bu deftere yazmadığım çok daha alacağım var. Bugünkü parayla hesap edersen alacağım 100 bin TL’yi bulur. Ama kimse vermiyor. Ahirette alacağım diye yazdım deftere. İnsanlık bitmiş. En son 2017 yılında birine verdim. 2018 yılına girerken kendi kendime söz verdim daha borç para vermeyeceğim diye. Bundan sonra benden borç alacaklara da hakkımı helal ediyorum zaten. Borçlarımı ahirette alacağım inşallah. Orada bulabilirsek tabii" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 09:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli'de terör propagandası operasyonu
    1. Kocaeli'de terör propagandası operasyonu
    2. Döviz kurları
    3. Aydınlı çiftçiler dijital becerilerini..
    4. 20 yıl sonra tapularına kavuştular
    5. Maduro, kabinenin istifasını istedi
    6. Nilüfer’e 70 futbol sahası..
    7. Eğitim Bir- Sen Aydın İl Başkanı..
    8. Fenerbahçe Beko'nun konuğu Buducnost..
    9. Minik Bilim Kahramanları AGÜ’de Buluştu
    10. Mesut Üner, “10 yıldır hizmet..
    11. Vücutta oluşan yağlanmalar kaderiniz..
    12. Milletvekili, kaymakam ve tüm ilçe..
    13. Malazgirt’te ‘Çanakkale Şehitlerine’..
    14. İsrail askerleri Batı Şeria'da..
    15. Şadan Kalkavan’ı turnuvayla anacaklar
    16. “Enerya Aydın’a haksızlık yapıyor,..
    17. Mevlüt Uysal:”Albatros’u imara açmak..
    18. MSB memur alımı sonuçları, 2019 MSB..
    19. Kocaeli’de “18 Mart” adlı terör..
    20. Donmak üzere olan yavru köpek..
    21. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler..
    22. Burhaniye’de istihdam seferberliği
    23. Tuzlaspor Kulübü: "Adil yönetim..
    24. Yeditepe Üniversitesi ve Waterloo..
    25. Diş gelişimine iyi gelen besinler
    26. Vücutta oluşan kıl dönmesi problemine..
    27. Vartospor, Muş İdman Belediyesporu 3-0..
    28. Gündüz:“Iğdır’da yaptığımız..
    29. İşe giderken maskeli iki kişinin..
    30. Şehitler için eller duaya açıldı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Mansur Yavaş'ın mağdur ettiği Kesgin'den yeni iddialar! Yavaş'ın yeni skandalları patladı
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda için secde yaptı
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Teröristbaşı Gülen’in övdüğü Haçlı, Yeni Zelanda’da 50 Müslüman’ı katletti!
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu
    Battal İlgezdi, Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Borç bataklığına saplanan ABD çöküyor!
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı
    Avrupa'da İslam nefreti ayyuka çıktı! Teröristlerin hiçbiri ceza almadı