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Alacak verecek meselesine karışmak istemediği için arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında

Bursa’da tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:43
Alacak verecek meselesine karışmak istemediği için arkadaşını öldüren zanlı hakim karşısında

Bursa’da tartıştığı arkadaşını silahla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının suçta kullandığı silah ise bir evin kümesinde bulundu.


Olay merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kafeteryada oturan Ömer Dokuz (39) ile arkadaşı Sinan Özkan (32) arasında tartışma çıktı. İkisi de benzinlikte pompacılık yapan arkadaşların tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Özkan arkadaşı Dokuz’a kafa atarak kaçmaya başladı. Yüzüne yediği kafayla neye uğradığını şaşıran Dokuz, Özkan’ı kovalamaya başladı. O esnada belindeki silahla Özkan’a doğru ateş eden Dokuz, arkadaşını karın başlığından yaraladı. Silahından çıkan boş kovanı çöp kutusuna atan Dokuz olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Özkan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olaydan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ömer Dokuz’un yakalanması için çalışmalara başladı. Şüpheli Dokuz çok geçmeden Osmangazi ilçesi Gaziakdemir Mahallesi’nde yolda yürüdüğü sırada yakalanarak gözaltına alındı. Dokuz’un üzerini arayan ekipler silahı bulamayınca bu sefer de silahı bulmak için çalışmalar başladı. Dokuz ifadesinde silahı yakalandığı mahallede bir evin müştemilatında bulunan kümese sakladığını itiraf etti. Söz konusu adrese giden ekipler ruhsatsız olduğu tespit edilen silahı buldu.


Dokuz olayla ilgili emniyette verdiği ifadesinde öldürdüğü Özkan’la uzun zamandır arkadaş olduklarını, Özkan’ın alacaklısı olduğu bir şahısla ilgili kendisinden yardım istediğini fakat bu işe karışmak istemediği için tartıştıklarını söyledi.


Katil zanlısı Dokuz emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Zanlının savcılık sorgusu devam ediyor.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 13:43
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