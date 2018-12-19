Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu: 2 kişi yaralandı

İddiaya göre, Osmaniye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine F.Ö ile O.Ö., İ.G.’nin silahından çıkan kurşunlarla çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan F.Ö.’nün hayati tehlikesi bulunmazken O.Ö.’nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.