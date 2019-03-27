Alacak verecek meselesinde kan aktı Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışmada bir kişi silahla ayağından vurularak yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda Veli T., borcu olan Ömür G. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma sonucu Veli T. belinde bulunan silah ile Ömür G.’yi bacağından vurdu. Olay yerinden hızla ayrılan Veli T. kayıplara karıştı. Vurulan Ömür G. ise Gölcük Merkez Mahallesi’nde bulunan bir dükkanagiderek yardım istedi. Bacağından vurulan Ömür G. hastaneye kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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