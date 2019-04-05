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Alacak verecek meselesi kafede silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Avcılar Cumhuriyet Caddesinde bir kafede iki kişi, alacak verecek yüzünden tartışması sonucu silahlar konuştu, 1 kişi yaralandı.

05 Nisan 2019 Cuma 06:52
Alacak verecek meselesi kafede silahlı kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Avcılar Cumhuriyet Caddesinde bir kafede iki kişi, alacak verecek yüzünden tartışması sonucu silahlar konuştu, 1 kişi yaralandı. Polis zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Olay, saat 00.15 sularında Avcılar Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi. Edinilen göre, kafede oturan henüz ismi belirlenemeyen iki kişi alacak verecek yüzünden sözlü olarak tartıştı. Tartışmanın büyümesinin ardından alacaklı olan şahıs, yanında getirdiği silahı çıkararak oturan diğer kişiye sıktı. Ayağından yaralanan şahıs, ihbar üzerine gelen ambulansla hastaneye sevk edildi.


Kafedeki vatandaşlar panik yaşarken, tartıştığı şahsı yaralayan zanlı ise kafeden ayrılarak kaçtı. Olay yerine gelen polis ekipleri delil ve parmak izi çalışması yaptı. Olayın incelemesinin ardından polis ekipleri, zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.


Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 06:52
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