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Alacak verecek davası kanlı bitti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu dükkanında silahla vuruldu.

30 Temmuz 2019 Salı 15:01
Alacak verecek davası kanlı bitti

Sakarya’nın Hendek ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonucu dükkanında silahla vuruldu.


Olay, Sakarya’nın Hendek Küçük Sanayi Sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sanayi sitesinde esnaflık yapan M.G. isimli şahıs, aralarında alacak - verecek meselesi bulunan H.P. isimli şahıs tarafından dükkanında silahla vuruldu. Çevredeki esnafların silah seslerini duyduktan sonra dışarıya çıkmasıyla paniğe kapılan H.P. havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı. M.G.’yi yerde kanlar içinde gören esnaf durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı M.G. Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan havaya ateş ederek kaçan H.P. Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 15:01
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