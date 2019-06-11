Alacak-verecek cinayetinin katil zanlısı tutuklandı Amasya’nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı.

Amasya’nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı.

Küçük Sanayi Sitesinde çıkan tartışma sonucu Muharrem A.’yı pompalı tüfekle öldüren Nevzat A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevzat A. sanayide çıkan tartışmanın ardından Muharrem A.’yı Pompalı tüfekle öldürmüş, Harun Y’yi de yaralamıştı.

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