Alacak-verecek cinayetinin katil zanlısı tutuklandı
Amasya’nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı.11 Haziran 2019 Salı 19:47
Amasya’nın Merzifon ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden işlenen cinayetin katil zanlısı tutuklandı.
Küçük Sanayi Sitesinde çıkan tartışma sonucu Muharrem A.’yı pompalı tüfekle öldüren Nevzat A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Nevzat A. sanayide çıkan tartışmanın ardından Muharrem A.’yı Pompalı tüfekle öldürmüş, Harun Y’yi de yaralamıştı.
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