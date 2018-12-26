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Alacak meselesine aracılık eden emekli polis dehşet saçtı

İzmir'in Konak ilçesinde çıkan kavgada, bir alacak verecek konusuna aracılık ettiği iddia edilen emekli polis, bir kişiyi silahla yaraladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 00:19
Alacak meselesine aracılık eden emekli polis dehşet saçtı

İddiaya göre, emekli polis N.E. (46), Şair Eşref Bulvarı'nda karşılaştığı D.Ş. (45) İle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.E. yanındaki tabancayla ateş ederek D.Ş'yi ayağından yaraladı.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

N.E. ise bir süre sonra Gazi Bulvarı'nda Yunus ekiplerince üzerindeki silahla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada N.E’nin, D.Ş. ile bir avukat arasındaki alacak verecek konusuna aracılık ettiği, tartışmanın da bu konudaki anlaşmazlık yüzünden çıktığı ileri sürüldü.

Öte yandan N.E'nin, emniyette mensubu iken İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Emniyet Spor Gücü Kulübünde boks antrenörlüğü yaptığı, D.Ş'nin de bu sporla uğraştığı ve eğlence merkezlerinde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

 

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Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 00:19
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