Alacağını isteyen şahsı baltayla öldüren sanık mahkemeye çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, kendisinden para isteyen şahsı baltayla öldüren sanık ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık tarafından iddianame verildi. Tutuklu sanık hakkında 12 ile 18 yıl arasında ceza istendi.

30 Nisan 2018 tarihinde Hocaköy’de meydana gelen olayda, Seçkin Memiş, iddiaya göre Burhan T.’nin evine gidip alacağını istedi. Burhan T. para vermeyi kabul etmeyince iki şahıs arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce Burhan T., evindeki baltayı alıp Seçkin Memiş’e saldırdı. Kafasına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan Memiş hastanede hayatını kaybetti.

Kasten adam öldürme suçundan hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Burhan T.’nin yargılanması sürüyor. İlk duruşmada yaptığı savunmasını tekrarlayan Burhan T., "Olaydan önce de gelip benden para istemişti. Kendisine yüz lira verdim, ardından yine istedi, bir yüz lira daha verdim. Benden sürekli para istiyordu. Olay günü kapımı çaldı, kapıyı açtığımda bana saldırıp boğazıma sarıldı. Kendimi korumak için kapının girişindeki odun kesmek için kullandığım baltayı iki kez savurdum. Ondan sonra yere düştü. Daha sonra komşulara bağırarak, ’Yetişin gaspçımı vurdum’ diye bağırdım. Ben öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum" dedi.

Maktul Seçkin Memiş’in ağabeyi Vedat Memiş ise, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. İkinci kez hakim karşısına çıkan sanık hakkındasavcılık iddianame verdi. Hakkında 12 ile 18 yıl arasında hapis cezası istenen Burhan T. hakkında verilecek olan karar duruşması için mahkeme 7 Mart tarihine ertelendi.