0553 313 94 23

Alacağı olan gencin babasını vurup annesini rehin alan şahıs tutuklandı

Konya’da motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen bir kişi, 200 lira alacağı olduğu gencin babasını tüfekle vurarak ağır yaraladı, annesini ise rehin aldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:00
Alacağı olan gencin babasını vurup annesini rehin alan şahıs tutuklandı

Konya’da motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen bir kişi, 200 lira alacağı olduğu gencin babasını tüfekle vurarak ağır yaraladı, annesini ise rehin aldı. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün saat 23.00 sıralarında Meram ilçesi Kaşınhanı İstasyon Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede motosiklet tamircisi olduğu öğrenilen Ramazan D., yaklaşık 30 gün önce A.Ö’nün (18) motosikletini tamir etti. A.Ö., tamirciye olan 400 lira borcunun 200 lirasını vererek kalan 200 lirayı ise sonra ödeyeceğini söyledi. İddiaya göre, bir aydır 200 lirasını alamayan Ramazan D., dün öğle saatlerinde A.Ö’yü telefonla arayarak parasını istedi. A.Ö. de durumu ailesine anlattı. Anne H.Ö. (36) beraberine oğlunu da alarak, konuyu konuşmak için Ramazan D’nin iş yerine doğru yürümeye başladı. Anne ile oğlunun geldiğini gören tamirci, A.Ö’ye tüfekle ateş etti. A.Ö. yara almadan kurtulurken, tamirci Ramazan D., gencin annesi H.Ö’yü tüfek tehdidiyle zorla evine götürerek odaya kilitledi. Olayı duyan A.Ö’nün babası Mustafa Ö., yanına 200 TL alıp borcu ödemek için Ramazan D.’nin evine gitti. Kapıyı açan Ramazan D., baba Mustafa Ö’yü tüfekle karnından vurarak ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Baba Mustafa Ö., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Mustafa Ö’nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekiplerine teslim olan Ramazan D., emniyetteki sorgusunun ardından ’kasten adam öldürmeye teşebbüs ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ramazan D. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya’da havuzda feci ölüm
    1. Malatya’da havuzda feci ölüm
    2. Eminönü'nde korkutan yangın
    3. Rus uzman: ABD kıskançlık duyuyor
    4. Muğla’da ve Aydın’da ’Yıldırım’..
    5. Konya merkezli 6 ilde yasa dışı bahis..
    6. Türkmenlere yardım eli
    7. 3 yıldır aranan cinayet zanlısı..
    8. Myanmar'da anayasa değişikliği..
    9. Alacağı olan gencin babasını vurup..
    10. Çöp konteynırı bir anda alev aldı
    11. Erzincan film festivalinin programı..
    12. 2’nci Çaycuma Günleri bugün başladı
    13. Kanala düşen ineği itfaiye kurtardı
    14. OHAL Komisyonu büyükelçileri..
    15. Yayaya öncelik vermeyen 67 sürücüye..
    16. Diyanetten "Engellilere Yönelik Manevi..
    17. Sakarya’da kan donduran olay
    18. Trafik değerlendirme toplantısı yapıldı
    19. Yusuf Kaplan'dan flaş paylaşım!..
    20. 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası ödül..
    21. Otomobil elektrik direğine çarptı: 1..
    22. (Özel) Nişantaşı’nda 23 yıldır..
    23. Futbolda 2019-2020 sezonuna doğru
    24. Otomobille tartıştığı kardeşine çarptı
    25. ABD Büyükelçiliğinden Erbil’deki..
    26. Meksikalı uyuşturucu karteli "El..
    27. İngiltere'den Rusya'ya MH17 çağrısı
    28. Seyir halinde kalp krizi geçirdi,..
    29. Çocuğuna araba çarpan anne göz..
    30. Özel sporcular haftanın 4 günü spor..
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    ABD ve NATO'yu şok eden açıklama! S-500'ler sahaya iniyor
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Abdullah Gül'ün eniştesi yeni partiye katılacak mı?
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Mahkeme kararını verdi! Dev yapı market zincirine 1 yıllık konkordato süresi
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Sıfır almıştı ama başına bela oldu! 'Ben yandım başkaları yanmasın...'
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır
    Rusya'dan bomba iddia! Erdoğan NATO'dan çıkmaya hazır

    Günün Karikatürü

    17 Temmuz 2019
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Şikayet et-çek yöntemiyle ayda 500 bin TL… ‘Alo güzel insan…’
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda
    Çavuşoğlu resti çekti: 4. gemi yolda