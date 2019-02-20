İddianame tamamlandı! Gezici Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala'ya müebbet istemi Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 şüphelinin hakkında soruşturma tamamlandı.

Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişiye "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamaları yöneltildi. Kavala cezaevibe gönderilmişti Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Ardından 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ağırlaştırılmış hapis cezası istenen 16 kişinin arasında Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın isimleri de yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.