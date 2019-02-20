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İddianame tamamlandı! Gezici Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala'ya müebbet istemi

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 şüphelinin hakkında soruşturma tamamlandı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:33
İddianame tamamlandı! Gezici Mehmet Ali Alabora ve Osman Kavala'ya müebbet istemi

Gezi Parkı protestolarına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 16 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişiye "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Gezi olaylarını finanse etmek" suçlamaları yöneltildi.

Kavala cezaevibe gönderilmişti

Osman Kavala 18 Ekim 2017 tarihinde gözaltına alınmıştı. Ardından 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ağırlaştırılmış hapis cezası istenen 16 kişinin arasında Ayşe Pınar Alabora, Handan Meltem Arıkan, Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, İnanç Ekmekçi, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ın isimleri de yer aldı.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:33
  1. Mehmet Alabora
  2. Osman Kavala

YORUM YAZ

  • Mehmet Tanriverdi Mehmet Tanriverdi 1 sa önce
    Ne müebbeti tahliye gelecek.

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