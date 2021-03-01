Alabarda: Kazıklı Voyvodaların sanan adamların rütbeleri geri alınmalı

28 Şubat 1997'de sivil hükümete karşı yapılan darbede Türkiye ekonomisi 300 milyar dolar kayıp verdi. 28 Şubat'ı gerçekleştiren sözde askerlerden ise hesap sorulmadı.

Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, TV 24 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ın sivil ve ekonomik ayağı mutlaka araştırmalı ve hasplaşılmalı, 28 Şubat sürecinde kendini Kazıklı Voyvada sanan adamların rütbelerinin geri alınmasının bu konularla ilgili mücadelinin mihenk taşı oluşturduğunu istiyorum. Ya da demokrasiye balans ayarı verdik diyenlerden mutlaka hesap sorulmalı bugüne kadar hiç bir şey sorulmadı."