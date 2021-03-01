  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Alabarda: Kazıklı Voyvodaların sanan adamların rütbeleri geri alınmalı
Gündem

Alabarda: Kazıklı Voyvodaların sanan adamların rütbeleri geri alınmalı

Katıldığı canlı yayında 28 Şubat'la ilgili açıklamalarda bulunan Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, 28 Şubat sürecinde kendini Kazıklı Voyvoda sanan adamların rütbelerinin geri alınmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 22:09:00 -

28 Şubat 1997'de sivil hükümete karşı yapılan darbede Türkiye ekonomisi 300 milyar dolar kayıp verdi. 28 Şubat'ı gerçekleştiren sözde askerlerden ise hesap sorulmadı.

Haliç Üniversitesi Öğretim üyesi ve Strateji Uzmanı Yusuf Alabarda, TV 24 canlı yayınında yaptığı açıklamada, "28 Şubat'ın sivil ve ekonomik ayağı mutlaka araştırmalı ve hasplaşılmalı, 28 Şubat sürecinde kendini Kazıklı Voyvada sanan adamların rütbelerinin geri alınmasının bu konularla ilgili mücadelinin mihenk taşı oluşturduğunu istiyorum. Ya da demokrasiye balans ayarı verdik diyenlerden mutlaka hesap sorulmalı bugüne kadar hiç bir şey sorulmadı."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler
Ekonomi

Altın alacaklara yeni uyarı! Rakam verdiler

Altın fiyatları Şubat ayında beklentilerin altında kalırken yukarı yöndeki hareket için 440 TL işaret ediliyor.
Kürtçü siteden PKK'daki tecavüze 'kürtaj' kılıfı!
Gündem

Kürtçü siteden PKK'daki tecavüze 'kürtaj' kılıfı!

HDP’ye yakınlığıyla bilinen Kürtçü site Mezopotamya Ajansı’nda yer alan bir haberde alenen kürtaj propagandası yapıldı. PKK tarafından dağa ..
TSK'dan o ülkenin ordusuna yardım
Gündem

TSK'dan o ülkenin ordusuna yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yardımlarını taşıyan 600 ton kapasiteli askeri yük gemisi "TCG İskenderun" Lübnan'ın başkenti Beyrut'a ulaştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay