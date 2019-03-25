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Alabalık yetiştiriciliği yapan tesisler denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan alabalık tesisi ve kuluçkahaneler denetledi.

25 Mart 2019 Pazartesi 13:45
Alabalık yetiştiriciliği yapan tesisler denetlendi

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kentte bulunan alabalık tesisi ve kuluçkahaneler denetledi.


Denetimlerde üretilen balık miktarı, yemleme, havuzların teknik ve hijyenik şartları, oksijen durumu, pH ve sıcaklık gibi değerler kontrol edildi. Ayrıca yetiştiricilere, yemin hazırlanması ve depolanması, kalıntının önlenmesi, kayıt tutma ve Bakanlıkça verilen su ürünleri desteklemeleri hakkında güncel bilgiler verildi. Denetimlere yıl boyunca periyodik olarak devam edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 13:45
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