Alaattin Yüksel kimdir? Alaattin Yüksel CHP İzmir adayı mı?

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı kim olacak? soruları halen sorulmaya devam ediyor. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekçi olduğunu duyurdu. CHP kanadında ise Alaattin Yüksel’in CHP İzmir belediye başkan aday adaylığında bulunması CHP İzmir belediye başkan adayı Alaattin Yüksel mi sorusu sorulmaya başlandı. CHP İzmir eski il bakanı ve CHP eski milletvekili de olan Alaattin Yüksel kimdir? Alaattin Yüksel nereli ve kaç yaşında?

Türkiye 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan yerel seçim atmosferine iyiden iyiye girmiş durumda. Seçimlere girecek partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya başladı. AK Parti şimdiye kadar Ankara ve İzmir başta olmak üzere 60 ilde adaylarını açıklarken, CHP ise 252 il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’yi açıklarken, CHP ise Aziz Kocaoğlu’nun yeniden aday olmayacağı İzmir Büyükşehir Beldeye Başkan adayını henüz açıklamadı. CHP İzmir belediye başkan adayı kim olacak sorusu sorulmaya devam ederken, CHP İzmir belediye başkan adaylığı için bir çok adayın ismi geçiyor. Bunlardan biri de Alaattin Yüksel. Alaattin Yüksel CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvuruda bulunan isimlerin başında gelmekte. Alaattin Yüksel, 2001 ve 2003 yıllarında, iki dönem üst üste CHP İzmir İl Başkanlığı görevinde bulundu. Yüksel, 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekilli olarak Meclis’e girdi.

Alaattin Yüksel kimdir?

Alaattin Yüksel, 25 Aralık 1950’de Manisa Alaşehir’de doğdu. Babasının adı Ali, annesinin adı Emine'dir. 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesi İktisadi İşletme Bölümünü bitirdi. Otomotiv, sigorta ve dayanıksız tüketim sektörlerinde faaliyet yürüten kendi işletmelerinde yönetim kurulu başkanlığı yaptı. Öğrenciliği döneminde 68 Hareketi içinde yer aldı ve 1972’de CHP’ye kaydolarak aktif siyasete girdi. CHP Salihli Gençlik Kollarında ve İlçe Yönetim Kurulunda görev yaparak 1977’de Manisa İl Genel Meclisi Üyeliğine seçildi. 1980 darbesiyle sona eren bu görevinin ardından 1989 yılında Salihli Belediye Meclis Üyeliği görevinde bulundu.1995’te CHP İzmir İl Yönetim Kurulu üyeliği, 1999’da ise İl Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı.

2001 ve 2003 yıllarında, iki dönem üst üste CHP İzmir İl Başkanlığını kazanarak görevini yürüttü. 2002 Genel Seçimlerinde İzmir’deki 26 milletvekilliğinden 16’sını kazanırken, 2004 yerel seçimlerinde ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı da dâhil olmak üzere merkezdeki 10 belediye başkanlığından 8’ini kazandı.

22-23 Mayıs 2010 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Kurultayda CHP Parti Meclisi üyeliğine seçildi.CHP’nin Merkez Yönetim Kurulu’nda da yer alarak, önce Yerel Yönetimlerden daha sonra Halkla İlişkilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinde CHP’den İzmir milletvekilli seçildi. Alaattin Yüksel evli ve 3 çocuk babasıdır.