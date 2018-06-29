Alaattin Çakıcı'dan gazetecilere ölüm tehdidi! Hedefte hangi gazeteciler vardı?

Alaattin Çakıcı sosyal paylaşım sitesi üzerinden Karar Gazetesi sahibi ve yazarlarına tehdit dolusu mesajlar yayınladı. Peki Alattin Çakıcı tehtit etttiği isimler kimler?

Alaattin Çakıcı, kendisi hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarını haber yapan Karar Gazetesi'ne ateş püskürdü. Alaattin Çakıcı'ya ait olduğu iddia edilen ve twitterda dönen mesajdaki satırlar şöyleydi: "Ömrümde zarar vereceğim adama hep önceden haber verdim. Başka ABD ve FETÖ'ye hizmet eden 24 Haziran seçimlerinde şer ittifakını destekleyen Karar gazetesi sahibi Mehmet Aydın başta olmak üzere; İbrahim Kiras, Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Akif Beki, Gürbüz Özaltınlı, Ali Bayramoğlu. Türkiye ve yurtdışındaki bütün sevenlerimce görüldükleri yerde kesinlikle cezalandırılacaktır " notunu düştü. Alaattin Çakıcı, Karar Gazetesi'nin haberi geri çekmesi üzerine yeni bir mesaj yayınlayarak 'Buradan sevenlerine göndermiş olduğu mesaj üç (3) ay için iptal edilmiştir" mesajları dikkat çekti.