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Alaattin Çakıcı'nın adamları tutuklandı!

Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

17 Ağustos 2018 Cuma 11:49
Alaattin Çakıcı'nın adamları tutuklandı!

Ankara Sincan Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı adına suç işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 22 şüpheliden 18'i tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında 13 Ağustos'ta gözaltı kararı verilen 22 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine götürüldü.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı tarafından sorgulanan şüphelilerden 18'i tutuklanmaları, 4'ü de adli kontrol şartlarının uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İfade işlemlerinin ardından hakimlik, 18 şüphelinin tutuklanmasına, 4 şüphelinin ise adli kontrol şartları uygulanmak üzere salıverilmesine hükmetti.

Çakıcı, Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinden, 13 Ağustos'ta Ankara Sincan Kapalı Cezaevine nakledilmişti.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 11:49
  1. Kırıkkale
  2. Ankara
  3. Alaattin Çakıçı
  4. suç örgütü

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