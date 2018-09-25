Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz aftan yararlanacak mı? Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz tahliye mi edilecek?

MHP 24 Haziran seçimleri öncesinde vatandaşa vaat ettiği af konusunda dün somut adımı attı. MHP, af teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP'nin af teklifine gelsin oturur konuşuruz demişti. Peki MHP'nin af teklifinden kimler yararlanacak? MHP'nin Meclis Başkanlığına sunduğu af teklifinden Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz yararlanacak mı? FETÖ'cüler de af kapsamında mı olacak?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) hazırladığı af tasarısını TBMM Başkanlığı'na sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kanun teklifinin dün TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını duyurmuştu. MHP’den yapılar açıklamada teklifin 19 Mayıs 2018 öncesindeki suçları kapsadığını belirtilerek, 19 Mayıs’a kadar olan suçlarda, 5 yıl şartlı indirim olacağını bildirildi. Teklifin yasalaşması halinde 162 bin 989 hükümlü faydalanabilecek.

KİMLER YARARLANACAK

MHP’nin teklifine göre, ‘Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı” gibi konuların yanı sıra, devlete, hükümete, milli savunmaya, Orman Kanunu’na ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da istisna olacak. Yıldız, af için Atatürk’ün Samsun’a çıktığı tarih olan 19 Mayıs’ı temel aldıklarını belirtti ve teklife ilişkin bir örnek verdi. Feti Yıldız’ın verdiği örneğe göre; 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü mevcut yasalara göre; bu cezanın 3’te 2’sini (16 yıl) cezaevinde geçiriyordu. MHP’nin teklifine göre bu cezadan 5 yıl daha düşürülecek. Yani 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü, 11 yıl hapis yatacak. Ceza hükümlünün kalacağı süreden düşülecek. Hükümlü, cezaevinde kaldığı süre içerisinde yeni bir suç işlerse cezasında indirime gidilmeyecek.

ALAATTİN ÇAKICI VE KÜRŞAT YILMAZ TAHLİYE OLACAK MI?

Uzun süredir cezaevinde tutuklu bulunan Alaattin Çakıcı'nın da teklifin yasalaşması halinde yattığı süre göz önüne alındığında cezaevinden çıkması bekleniyor. Kasten adam öldürme ya da cinayete azmettirme suçu bulunmayan Çakıcı, 3 farklı tehdit suçundan toplamda 57 ay hapse çarptırıldı. Teklifi meclise sunan MHP'li Yıldız bu kanun teklifin Alaattin Çakıcı'yı nasıl etkileyeceği şeklindeki soruya ise, ‘magazinleştirmeyelim' tepkisini gösterdi. Yıldız, "Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz için kanun çıkmaz. Teklif kapsamında ise elbette bunlar da yararlanır" ifadesini kullanmıştı.