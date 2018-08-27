Alaattin Çakıcı tahliye mi edilecek? Alaattin Çakıcı kimdir?

MHP Lideri Bahçeli'nin af talebi ve ziyareti ile gündeme gelen Alaattin Çakıcı, 'Şahsıma af istemiyorum' demişti. Ancak MHP kanadından Alaattin Çakıcı’nın tahliyesi için açıklamalar gelmeye devam ediyor. MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, hazırlanan af taslağıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldız, "Çakıcı ve Kürşat benim arkadaşlarım. Avukatlıklarını da yaptım. Bu arkadaşlarımızın yıllar önce serbest kalması lazımdı." dedi.

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ALAATTİN ÇAKICI KİMDİR? CEZASI NE?

20 Ocak 1953 arihinde Trabzon ilinin Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğan Alaattin Çakıcı, organize suç örgütü lideridir. Alaattin Çakıcı, 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla modacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural'la birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17.000 dolar çıktı.

İŞLEDİĞİ İSPATLANAN SUÇLAR VE ALDIĞI CEZALAR

- Gazeteci Hıncal Uluç'u yaralamaya azmettirmek davasında üç yıl dört ay hapis cezası verildi.

- 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü Lokali'ne yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla[3] ilgili davada, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan üç yıl dört ay, müessir fiile azmettirmekten de 14 yıl dokuz ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiile azmettirme cezasında usul eksikliği buldu.

- Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanmasıyla ilgili olarak on yıl on ay cezaya çarptırıldı.

- Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği "Öcalan senden daha şerefli" sözü nedeni ile tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl iki ay hapis cezası verdi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 ay hapis cezası verildi.