Alaattin Çakıcı; Hakan Albayrak Etyen Mahçupyan Ali Bayramoğlu'nu niye tehdit etti?

Alaattin Çakıcı sosyal paylaşım sitesi üzerinden Karar Gazetesi sahibi Mehmet Aydın ile gazetenin yazarları Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Elif Çakır, Akif Beki ve Ali Bayramoğlu hakkında tehdit dolusu mesajlar yayınladı. Peki Alattin Çakıcı Karar yazarlarını neden tehdit etti?

Alaattin Çakıcı, seçimlerde sonra Cumhur İttifakı'na yönelik açıklamalarda bulunmuştu. Çakıcı, açıklamalarını haberleştiren Karar Gazetesi'ne ateş püskürdü. Alaattin Çakıcı'ya ait olduğu iddia edilen twitter üzerinden paylaşılan mesajda şu ifadeler yer aldı: "Ömrümde zarar vereceğim adama hep önceden haber verdim. Başka ABD ve FETÖ'ye hizmet eden 24 Haziran seçimlerinde şer ittifakını destekleyen Karar gazetesi sahibi Mehmet Aydın başta olmak üzere; İbrahim Kiras, Hakan Albayrak, Etyen Mahçupyan, Akif Beki, Gürbüz Özaltınlı, Ali Bayramoğlu. Türkiye ve yurtdışındaki bütün sevenlerimce görüldükleri yerde kesinlikle cezalandırılacaktır " notunu düştü. Alaattin Çakıcı, Karar Gazetesi'nin haberi geri çekmesi üzerine yeni bir mesaj yayınlayarak 'Buradan sevenlerine göndermiş olduğu mesaj üç (3) ay için iptal edilmiştir" mesajları dikkat çekti.

Karar Gazetesi yazarları

"DEVLETİN BEKASI İÇİN CUMHUR İTTİFAKI'NA OY VERİLDİ"

Çakıcı'nın seçimler sonrası yaptığı o açıklamasından bazı bölümler: Devletimiz ve milletimiz, bugün ülkemizin bekası için özgür iradesiyle MHP’nin büyük gayretiyle, sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk turda yeni oluşumun başkanı seçilmesinde en büyük etken sayın Bahçeli ve yol arkadaşlarıdır. Kasımpaşa’da doğan Rize Potamya asıllı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a bu aziz milletimiz ülkeyi yönetme iradesini kendisine teslim etmiştir. Halka konuşmasında ülkeyi terörden temizlediğinden bahsetti, herhalde daha yolun başında olduğumuzu unuttu. Devletimizin sigortası olan ülkücüler ile ilgili bir kelime dahi etmedi. Bir de ülkeyi sokak çetelerinden temizledik diyor. Bu sokak çeteleriyle ilgili söylemi KCK’nın Türkiye genelinde sokak yapılanması olan çeteleri mi anlatmak istiyordu. Cumhur İttifakı’na oy verenler sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine değil, devletin bekası için sevse de sevmese de beka sorunu yaşayan devletimiz için sayın Tayyip Erdoğan’a oy vermiştir."

ALAATTİN ÇAKICI HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alaattin Çakıcı imzasıyla kamuoyuna duyurulan basın bildirisinde bir kısım gazetecilere yönelik tehdit içerikli ifadelerin bulunması nedeniyle soruşturma başlatıldığını açıkladı.