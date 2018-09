Alaattin Çakıcı cezaevinden Erdoğan’a mektup yazdı! Alaattin Çakıcı mektubunda neler istedi?

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin cezaevinden çıkmasını istediği Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi'nde yatan Alaattin Çakıcı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup var. Alaattin Çakıcı, Başkan Erdoğan’a hitaben yazdığı o mektupta Cem evilerin statüsünden, tüm kesimlere adaletin sağlanması konusunda düşüncelerini dile getirdi. İşte Alaattin Çakıcı’nın Erdoğan’a yazdığı o mektubun içeriği.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP( Devlet Bahçeli’nin, hastanede ziyaret ettiği Alaattin Çakıcı’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a meptup yazdı. Alaattin Çakıcı, mektubunda Alevilerin sorunlarından, af konusundaki görüşlerini dile getirdiği mektubu kamuoyunda büyük sese getirdi. İşte Alaattin Çakıcı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yazdığı o mektup:

“Kamuoyuna Saygılarımla Arz Ederim.

Sıhhatimle yakından ilgilenen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan’ı ülkücülerin ağabeyi olan, ömrünü devletimizin bekası için Bir ömür milleti için ülküsünden geri adım atmayan, sonucu ne olursa olsun bedenini ve ruhunu, Ölçü Devletin bekası ise hiç düşünmeden yanan kor ateşin içinde yeğleyen erdemli son Türkmen Beyine, ziyaretime geldiğinden dolayı kendilerine kalbi teşekkür eder saygılarımı sunarım. Kendileri ziyaretime geldiğinde AK Parti Dönemindeki Alevi-Bektaşi çalıştayı ile ilgili kendilerine Cemevi sorunlarıyla ilgili 21 milyon Türkmen Alevisi 1 milyon Zaza ve Kürt Alevileriyle bu sorunu konuşmamızda kendilerinin Bodrum'da ve Türkiye'nin bir kaç yerinde birkaç Cem evinin bizzati kendi gayretleriyle açıldığını kendilerinin bu ifadesine Allah için yüz yüze şahit oldum. Alevi- Bektaşi toplumunun üzerinde 2 asırdır uygulanan baskıdan dolayı rahatsız olduğunu bu konuya mutlaka el atacağını şahsıma ifade etti.

Görüşmemizden 2 gün sonra, Sayın Cumhurbaşkanı Cemevleri ile ilgili seçim beyannamesi açıklamasında hukuki bir statü getireceğini kamuoyuna deklare etti. Sayın Cumhurbaşkanımıza sorarım, geçmişteki gibi seçim süreci içinde söylenen bu söylem Cumhurbaşkanı seçilirseniz düşüncede mi kalacak yoksa yasal olarak eyleme mi dönüşecek?”

MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZİN SESİNE KULAK VERİN

“Sessizleri’ sesiyim diyorsunuz, 2 asırdır İslam'ın bahçesindeki, nadide çiçeklerden biri olan Müslüman ve Resulullah Efendimize gönülden bağlı Efendimizin Ehli Beyti'ne günümüze kadar koşulsuz gönül veren artık bu Müslüman kardeşlerimizin lütfen sesine kulak veriniz. Sizinle devletimizin bekası için Kader arkadaşınız son Türkmen Beyini, Alevi- Bektaşi kardeşlerimizle ilgili söylemine lütfen kulak veriniz. Hani diyorsunuz ya hep birlikte Türkiye olalım Devleti'ne gönülden bağlı, vatan sathının her zerresi için şanlı Bayrağımız Hilal ve Yıldızına sevgi ile koklayarak öpen Şehitlik mertebesine koşan bölücü teröristlerle yaptıkları mücadelede şahadeti kucaklayan tabutunun üzerindeki Vatan ve Bayrak sevdalısı olan, Zaza ve Kürt kardeşlerimizi kucaklamak asli görevimizdir.”

O İNSANLARA HADDİNİ BİLDİRİN

“Daha evvel de yazılarımda dile getirmiş olduğum bazı yobaz takımların son yıllarda Cumhuriyetimizin ilk Bozkurt'u olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü televizyonlarda küçük düşürmeye çalışan o insanlara haddini bildirmek Cumhuriyet’e ve gerçek Atatürkçülere sahip çıkmaktır. Diyorsunuz ya hep birlikte Türkiye'yiz, Devletin direği olan adalet kavramı son yıllarda 10 şiddetinde bir depremle ve artçı depremlerle yıkılmanın eşiğine gelmiştir. Adalet yok olursa devlet paramparça olur. Eğer hep birlikte 81 milyon Türkiye olacaksak, parti, etnik grup din ve vicdan özgürlüğü ayrımı yapmadan lütfen adaleti sağlayınız.”

“BENİM AF TALEBİM YOKTUR”

Bakınız Sayın Cumhurbaşkanım, şahsım adına ve Türkiye'nin değişik yerlerinde almış olduğum kurul raporları gereği hiçbir AF Talebim yoktur. Belki Rabbim beni dört duvar arasında beni imtihan ediyor kim bilir ki belki geçmişte işlediğim suçlardan birisi ile ilgili haksız bir suç işlediğinden dolayı, onların aile yakınlarının sesleri kalbi olarak Rabbime ulaştığı için belki de uzun yıllardır, Allah katında cezam devam etmektedir. Ömrümde kimseye yalakalık yapmadım, sizden kendi adıma hiç bir şey istemiyorum. Hani BM’de Dünyanın değişik yerlerindeki seyahatlerinizde 4 aylık mahkûmiyetinizi dile getirdiniz. Devlete ihanet eden, taciz ve ırz düşmanlığı yaparak kadınları katledenlerin dışındaki tüm kader mahkûmlarına, ailelerinin özlem ve hasretinin onların ruhunun derinliklerinde nasıl bir acıyı yaşadıklarını hissedebiliyor musunuz?

Babalarını bekleyen, eşlerine hasret olan hanımlarını, yaşlı baba ve annelerini, hani siz annenizi hala unutmadınız ama acısı aklınıza geldiği an çok sinirli bir insansınız biraz da kinci, ama çok duygusal olduğunuzu da biliyorum. Küçük yaşta babasız kaldığınızı dünyanın değişik yerlerinde dile getirdiğiniz. O günkü baba hasretiyle kavrulan beyin hücrelerini her zerresi şu anda bilinçaltındaysa bu sözlerim inşallah bir tetikleme olur. Bir nostalji gibi o hasret duygusunu Rabbim size yaşatır. İki bayram arası Cumhurun başı olursanız, bu yıl babalı ve babasız yetimleri anne ve babalarına, çocuklar ve eşleri ne kavuşmasına vesile olursanız işte o zaman hep birlikte Türkiye oluruz. Unutmayınız ülkücü ve milliyetçi camiayı kaybederseniz Numan ve Süleyman Efendi gibi Efendiler mi Devletin bekası söz konusu olduğu zaman arkasında kitleler mi var ki ama onları tercih ederseniz, merak etmeyin gene zor durumunuzda genlerinin her zerresi devlet bekasına yönelik olan Ülkücüler hep devletin yanında olacaktır.

ÖPÜLECEK ELİ ÖPERİM

Sayın Cumhurbaşkanım beni sevmiyorsunuz, ben de sizi sevmiyorum ama devletin başında kaldığınız sürece makamınızı ve devletimizi sevmek onur ve benim için bir şereftir.” “Ben öpülecek eli öperim, öpülmeyecek ele de tüküren bir adamım, kimseden rica dilemedim ömrümde, şu an kendi adıma hiçbir türlü AF istemiyorum, eğer çıkardığınız afta Alaattin Çakıcı muaftır ibaresini yasal olarak ekleyiniz. Ama bu konuyla ilgili sizden rica ediyorum milletin önünde Bürokraside rica, astın üste emridir, Lütfen bu rica kelimesini yanlış anlamayın teşekkür mahiyetinde size rica ediyorum.

"RABBİM YAR VE YARDIMCINIZ OLSUN"

Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Şu rahmet ayında anaların, babaların, çocukların ve annelerinin kapalı duvarlar arkasında aileleri için hasret ateşiyle yanıp kül olan bu insanları sevindirirsiniz, neden İlk turda seçimi kazanamayasınız. Rabbim İyi düşünüp kendine teslimiyet duygularıyla bağlı olanları yarı yolda bırakmaz. Eğer teslimiyetini Yüce Rabbime ise sizin kimseye ihtiyacınız yok. Sahibi Allah olanın bir dünya karşısında da olsa hangi tür size tuzak kursalar bile Allah kendisine şükran ve iman duygusuyla bağlı olan kulunu yarı yolda bırakmaz.

Başta Sayın Devlet Bahçeli'ye, Aziz Türk Milletimize, Devletimizin başı olan şahsınıza Saygılarımla arz ederim.”