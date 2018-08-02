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Gözaltı kararı çıkartılan Alaaddin Akkaşoğlu kimdir?

Kapatılan Karşı gazetesine yönelik FETÖ soruşturması sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden mahkeme, 5 sanık hakkında yakalama kararı verdi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirtilen Alaaddin Akkaşoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:39
Gözaltı kararı çıkartılan Alaaddin Akkaşoğlu kimdir?

Kapanan Karşı gazetesi çalışanları hakkında İstanbul Cumhuriyet başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame Ağır Ceza mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte FETÖ'nün gizli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirtilen Alaaddin Akkaşoğlu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Kütahya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada örgüt üyesi olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuklu sanık gazeteci Alaaddin Akkaşoğlu'na 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmişti. Kütahya'da günlük yerel gazetesi KHK ile kapanan Akkaşoğlu, 5 Ağustos 2016'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Akkaşoğlu'nun, ByLock yazışmaları nedeniyle çıkarıldığı mahkemece tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 12:39
  1. Kütahya
  2. İstanbul
  3. Alaaddin Akkaşoğlu
  4. karşı gazetesi davası

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