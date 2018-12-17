Al Sani'den Suudi Arabistan ve BAE'ye eleştiri

WASHINGTON (AA) - Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) uyguladığı siyasetin bölgesel istikrarsızlığa sebep olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanı Al Sani, ABD'li televizyon kanalı CNBC'ye, Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bölge ülkeleri tarafından gözetilen siyasi ve ekonomik çıkarların bölgesel istikrarsızlığa neden olduğuna dikkati çeken Al Sani, Suudi yönetimi ve BAE'nin uyguladığı politikaların bu süreci hızlandırdığını söyledi.

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, buna Suudi Arabistan'ın Katar'a uyguladığı abluka, Yemen'de "sebepsizce" savaş sürdürmesi ve Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yi kaçırarak alıkoyması örneklerini verdi.

BAE'nin de "acımasız" rejimleri, Libya'daki askeri darbeyi ve Somali'deki istikrarsızlığı desteklediğini kaydeden Al Sani, "Bu politikalar istikrarsızlığın ta kendisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Al Sani, Suudi yönetimi ve BAE'nin Katar'ı terörü desteklemekle suçlayan ifadelerini "çifte standart" olarak tanımlayarak, BAE'nin, Yemen'de El Kaide'ye para vererek bazı bölgelerden çıkmasını sağladığına yönelik raporlara atfen şunları söyledi:

"Birçok ülke, yaptıklarının doğru olduğunu düşündüğü farklı yerlerde terörü destekliyor. Yemen'deki El Kaide'ye yerlerini terketmeleri için ödenen paralar teröre destek değil mi? Bu da teröre destektir. Somali'deki istikrarsızlığı desteklemek de terörizme destektir."

- "Bölgemizde çıkabilecek diğer bir krizi kaldıramayız"

Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD yönetiminin İran'a uyguladığı ekonomik yaptırımlar konusuna da değinerek, herhangi bir ülkeye karşı uygulanan tek taraflı yaptırımları onaylamadıklarını ve bunun sorunu çözmek için iyi bir yol olduğuna inanmadıklarını kaydetti.

ABD'ye, konuya diplomatik bir çözüm bulmak için yeniden müzakere masasına oturması çağrısında da bulunan Al Sani, "Çünkü bölgemizde çıkabilecek diğer bir krizi kaldıramayız. Rakibimiz İran ve Suudi Arabistan arasında bulunan bir ülke olarak Katar'daki durumumuzu tahmin edebilirsiniz." ifadesini kullandı.

Bakan Al Sani, "Beğenelim veya beğenmeyelim, politikalarına katılalım veya katılmayalım, İran bölgemizin bir parçasıdır." dedi.