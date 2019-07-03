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"Al Maktum'un eşi Prenses Haya İngiltere'ye sığındı" iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" iddia edildi

03 Temmuz 2019 Çarşamba 02:01
"Al Maktum'un eşi Prenses Haya İngiltere'ye sığındı" iddiası

LONDRA (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un karısı Prenses Haya'nın, kocasını terk ettiği ve saklandığı İngiltere'nin başkenti Londra'da "korku içinde yaşadığı" ileri sürüldü.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, Al Maktum'un (69) 6 eşinden biri olan Prenses Haya (45) geçtiğimiz aylarda iltica başvurusunda bulunmak için kaçtığı Almanya'dan sonra Londra'ya geçti ve burada saklanıyor.

Habere göre Ürdün kökenli ve İngiltere eğitimli Haya, kentin merkezindeki Kensington Sarayı Bahçeleri bölgesinde 85 milyon (605 milyon TL) sterlin değerindeki bir evde yaşıyor.

Haberde Haya'nın kocasından kaçmasının arkasında, Emir'in BAE'den kaçmaya çalışırken yakalanan kızı Latifa'nın yaşadıklarının arka planını öğrenmesinin bulunduğu iddia edildi.

Prensesin "yakın çevresine" dayandırılan habere göre, Latifa'nın geri getirilişine ilişkin yeni bilgilere ulaşan Haya, kendisini güvende hissetmediği ülkeden kaçma kararı aldı. Haya'nın Londra'da BAE tarafından "kaçırılma" korkusu içinde yaşadığı iddia edildi.

- Diplomatik kriz çıkabilir

BAE'nin, Haya'nın iadesini istemesi halinde İngiltere ile bu ülke arasında diplomatik bir kriz yaşanabileceği belirtiliyor. Haya'nın da böyle bir talep karşısında İngiliz Yüksek Mahkemesi'nde hakkını aramaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Ürdün Kralı Abdullah'ın da yarı kız kardeşi olan Haya'nın, bu ülke ile BAE arasında da sorun çıkarması ihtimali bulunuyor.

Al Maktum'un geçtiğimiz günlerde instagram hesabından paylaştığı kendisine ait bir şiirde, bir kadının "ihanetine uğradığı" anlamına gelen mısralar yer alması da Haya'nın kaçışına gönderme olarak yorumlanmıştı.

Al Maktum'un kızı Latifa, bir Fransızın yardımıyla geçen yıl ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve geri götürülmüştü. Dünya çapında pek çok insan hakları savunucusu, Latifa'nın kendi iradesine aykırı olarak ülkeye götürüldüğünü ve bunun bir "kaçırılma" olduğunu iddia etmişti.

Al Maktum'un 3 karısından 23 çocuğu bulunuyor.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 02:01
  1. Birleşik Arap Emirlikleri
  2. İngiltere
  3. Londra
  4. Muhammed bin Raşit Al Maktum
  5. Prenses Haya
  6. Ürdün

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