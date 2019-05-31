0553 313 94 23

Al Jazeera'nın Hartum ofisi kapatıldı

31 Mayıs 2019 Cuma 18:20
Al Jazeera'nın Hartum ofisi kapatıldı

HARTUM (AA) - Katar merkezli Al Jazeera kanalı, Hartum ofisinin, Sudan Askeri Geçiş Konseyince (AGK) gerekçe belirtilmeden kapatıldığını bildirdi.

Al Jazeera'nın haberine göre istihbarat birimleri, AGK’nin, ofisin kapatılması ve malzemelere el konulması kararını Hartum ofisi müdürüne iletti.

Tebligatta tüm personelin çalışma izinlerinin de iptal edildiği bilgisi yer aldı.

Sudan ordusundan bir yetkili, kararın AGK tarafından alındığını ancak Hartum ofisine herhangi bir yazılı tebligat yapılmadığını belirtti.

Al Jazeera televizyonu, Askeri Geçiş Konseyinin kapatma kararını kınayarak, Sudan’da olay ve gelişmeleri aktarmadaki yayın politikasına bağlı kalınacağını açıkladı.

Sudan Gazeteciler Ağı’ndan yapılan yazılı açıklamada da “Devrimin kazanımlarını yok eden, kamu ve basın özgürlüğüne karşı olan kararı kınıyoruz.” denildi.

Göstericilere liderlik eden muhalif oluşum Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçlerinin yönlendirdiği Sudanlı göstericiler, yönetimin sivillere devri, eski rejimin tüm sembol isimleri ve kurumlarının tasfiyesi talebiyle 6 Nisan'dan bu yana başkentte ordunun ana karargahı önündeki gösterilerini sürdürüyor.

Kanal, gösterilerin başından bu yana ordu karargahı önündeki protesto eylemlerini canlı yayınlıyordu.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de ekonomik kriz sebebiyle başlayan gösterilerin hızla başkent Hartum ve ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesinin ardından ordunun 11 Nisan'da yönetime el koyduğunu açıklamasıyla 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:20
  1. Al Jazeera
  2. askeri geçiş konseyi
  3. Sudan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Orgeneral Çetin bayram trafiğini denetledi
    1. Orgeneral Çetin bayram trafiğini..
    2. Kediler yakaladı, duyarlı vatandaş..
    3. Çocukların oynadığı oyunda PKK..
    4. Bahçeli'den Kadir Gecesi mesajı
    5. Alman hükümeti elektrikli otomobillere..
    6. GÜNCELLEME - İsrail askerleri Gazze..
    7. Balıkesirspor Baltok'ta olağanüstü..
    8. İçişleri Bakanlığından "Silivri..
    9. Suriye Türkmenlerinden Kerkük'teki..
    10. Rusya’nın AB Temsilcisi Chizhov:..
    11. TİKA'dan Azerbaycanlı gençlerin..
    12. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    13. UEFA'dan Barış Telli paylaşımı
    14. İzmir'de kaçakçılık operasyonu
    15. Maden ocağında göçük: 1 işçi mahsur..
    16. Bafra’da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    17. Tekirdağ'da tırla otomobil çarpıştı: 3..
    18. Cenk Tosun, aday kadrodan çıkarıldı
    19. Samsun'da hırsızlık operasyonu
    20. Tosya’da öldürülen 3 kişi toprağa..
    21. Öğrenci servisinin freni patladı,..
    22. A Milli Futbol Takımı'nın Antalya kampı
    23. HSK'nin 2019 yılı ana kararnamesi
    24. Rüşvet iddiasında 2 memur adli..
    25. "İran nükleer anlaşmaya uymayı..
    26. Zonguldak'ta maden ocağında göçük
    27. Otobanda feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
    28. Türkiye korkusu sardı: Eğer o da..
    29. Bakan Selçuk'tan öğrencilere başarı..
    30. Bugün (31 Mayıs) İstanbul, Ankara,..
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    23 Haziran seçimleriyle ilgili flaş gelişme! Görevleri iptal edildi
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Pençe harekatıyla ABD'ye de büyük darbe vurulacak
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Akit deşifre etmişti! O küfürbaz göreve iade edildi
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Postallı haydutlar gitti Ekrem geldi! Özgür basını yıldırma peşinde
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi
    Tam 139 ülke onayladı… İşte ‘Mekke’ bildirgesi

    Günün Karikatürü

    31 Mayıs 2019
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    ABD ile İran geriliminde gözler Katar'da!
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı
    HDP’li belediye büyük skandal! Türkçe’yi yasakladı