Amerika’daki İsrail lobi faaliyetlerini ifşa eden belgesel ve Katar’ın sansürü

yeniakit.com.tr Geçen hafta dünyada ana akım medya organlarının ekseriyetle görmezden geldiği büyük bir vaka meydana geldi. Al-Jazeera’nin oldukça çarpıcı malumat ve ifşaat ile dolu olarak hazırladığı Amerika’daki İsrail Lobileri belgeseli, Siyonist mihrakların dehşet içindeki aralıksız baskıları ile Katar tarafından sansüre uygulatıldı. Lakin internete düşürülen belgesel, inceleyen İngiltere eski bir milletvekilinin de dikkat çekici yorumlarına konu oldu.

“Katar, Suud istilası tehlikesinden gece gündüz çabalayan Siyonistlerle anlaşmak zorunda kaldı”

Al-Jazeera’nin Amerika’daki İsrail lobisi üzerine araştırma belgeseli Katar tarafından “milli güvenlik korkuları” sebebiyle sansüre uğradı. Filistin dvasının dünya çapında ses duyurabilen önemli haber kaynaklarından biri olan Electronic Intıfada’nın öğrendiğinde göre bu korkular belgeselin Amerika’ya büyük Al Udeid hava üssünü ülkeden geri çekmesine yol açabilecek olumsuz baskı yapması yahut daha muhtemel olarak bir Suud askeri istilasına yol açabileceği endişelerinden müteşekkildir.

Belgeselde faaliyetleri açığa çıkarılan İsrailli lobi gruplarından bir tanesi Amerika’nın askeri kuvvetlerini Katar’dan çekmesi için kampanya başlattı. Katar emirliğindeki liderlerin ise böyle bir durumun gerçekleşmesini emniyetleri için büyük bir darbe olarak telakki ettikleri belirtilmektedir.

İsrail taraftarı grup olan Amerika Siyonist Örgütü ise, idari yöneticisi Mort Klein’in Katar başkenti Doha’da Emir ve diğer üst düzey Katarlı yetkililerle gece gündüz durmadan yaptığı yorucu ve sayısız toplantıda Katar’ın “alçakça antisemitik olan” Al-Jazeera’nin “gizli” yapılmış belgesel çekimini yayınlatmamayı kabul ettirmekle böbürlendi. Siyonistlerin Al-Jazeera’ye böyle şiddetli hücumu, belgeselden ne denli rahatsız olduklarını da gözler önüne serdi.

Belgeseli internette yayınlayan Abunimah: Bütün Amerikalılar mutlaka izlemeli

Electronic Intifada kurucularından Ali Abunimah, RT televizyonuna konuyla alakalı beyanatta bulundu. Abunimah mevzubahis belgeseli elde edip, onu neden Amerikalıların izlemesi gerektiğini açıkladı.

Abunimah, belgeseli bastırıp yayınını engellemek için İsrail lobisinin harıl harıl çalışmasının, içindeki çürütmesinin imkânsız olmasından mütevellit olduğunu vurguladı. Belgesel, İsrail lobilerinin Amerikan vatandaşlarına müdahaleleri, casususluk yapmaları, sabotaj ve manipülasyonları ile bunların ne kapsam ve ölçekte gerçekleştiğini göstermektedir ve hepsi hakikattir.

İngiliz Eski Vekil: “Bizde de aynen nüfuz ettiler... Saygın bir ülkenin yapacağını yapamadık!

Eski İngiltere milletvekili George Galloway de RT’ye açıklamalarda bulundu. Galloway, Al-Jazeera’nin yaptığı işle gurur duyması gerektiğini vurguladı. Abunimah’ın sözlerini de dinleyen Galloway, anahtar noktaya temas ettiğine işaretle, hükümetlerinin felç olduğunu ve 2 yıl Rusların seçime müdahalesini konuşsalar da aslında sapına kadar müdahalenin İsrail tarafından yapıldığının görüldüğünü söyledi.

Galloway ayrıca lobinin evvela İngiliz siyasi sistemine nüfuz ettiğini kaydetti. Lobinin faaliyetinin açığa çıkmasının İngiltere’de ne etkisi olduğu sualine ise, “hiçbir şey” cevabını verip, tıpkı Amerika’da şimdi olduğu gibi, ana akım medyanın neredeyse tamamen bu hakikati umursamayıp göz ardı ettiğini söyledi. Dahası bunu, İsrail elçiliğinde çalışan bir diplomatın İngiltere Dışişleri Bakanını alaşağı etmek meyanındaki sözleriyle kayıt altında görülmesine rağmen yaptıklarına dikkat çeken Galloway, herhangi bir izzetinefis sahibi, haysiyet sahibi memleketin İsrail büyükelçisine ülkeyi terk etmesini emredeceğini, ancak meselenin gülünüp geçiştirilerek işlerin aynen sürdürülüğünü ifade etti. İşte kendi ülkesinde, İngiltere’de uygulanan taktiklerin aynısının Amerika’da da tatbik edildiğini bu belgeselin gösterdiğine dikkat çekti.

İngiliz eski milletvekili: Katar sansür uygulamaya mecbur kaldı

George Galloway ilaveten, iyi bir arkadaşı ve öner bir politikacı olan Chris Williamson’ın, belki de ileride İşçi Partisi’nin lideri de olacağını söyleyip, daha kendisinin konuştuğu bugün aynı güçler tarafından Sheffield Üniversitesi’nde konuşmasının önüne geçildiğini söyledi.

Katar’ın durumuna da dikkat çeken Galloway, Katar’ın ciddi şekilde Amerika’nın bölgedeki ana müttefiki olan Suudi Arabistan’ın istilası tehdidi ile karşı karşıya olduğunu vurguladı. Tüm ülkeleri ellerinden alınıp sistemleri yıkılabileceğinden dehşete kapıldıklarını söyleyen Galloway, bu sebeple zorlayıcı durumlara başvurmak zorunda kaldıklarını dermeyan etti. Fakat tekraren, Al-Jazeera’nin parlak gazeteciliği ile gurur duyması gerektiğini vurgulayarak sözlerine hitam verdi.