Katil Esed Fransa'nın verdiği onur nişanını geri verdi

Katil Esed, 2001 yılında dönemin Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'ın kendisine verdiği ve Fransa'nın geri almakla tehdit ettiği onur nişanını geri verdiğini duyurdu.

Açıklamada Fransa'nın en yüksek düzeyli nişanı olan 'Legion d'honneur'un Suriye'de Batı Avrupa ülkelerini temsil eden Romanya Büyükelçiliği vasıtasıyla geri gönderildiğimi belirtti.