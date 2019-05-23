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Akyurt’ta Şehit Aileleri ve Gaziler iftarda buluştu

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt’un terörle mücadelede verdiği şehitlerin aileleri, Kıbrıs Harekatı gazileri ve 15 Temmuz gazileri onuruna iftar yemeği düzenledi.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:20
Akyurt’ta Şehit Aileleri ve Gaziler iftarda buluştu

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Akyurt’un terörle mücadelede verdiği şehitlerin aileleri, Kıbrıs Harekatı gazileri ve 15 Temmuz gazileri onuruna iftar yemeği düzenledi.


Başkan Hilal Ayık misafirleri tek tek kapıda karşılarken, iftara Akyurt Kaymakamı Osman Altın, ilçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ ve Akyurt İlçe Jandarma Komutanı Yunus Koçak da katıldı.


Akyurt Kaymakamı Osman Altın Belediye Başkanı Hilal Ayık’a iftar programının düzenlenmesindeki katkılarından dolayı teşekkür etti. Şehit aileleri, Kıbrıs gazileri ve 15 Temmuz gazilerine Türkiye için hayatlarını ortaya koydukları için minnettar olduğunu belirten Kaymakam Osman Altın, birlik ve beraberliğin devam etmesi için çalışılması gerektiğini söyledi.


İftar yemeğinde şehit aileleri, Kıbrıs gazileri ve 15 Temmuz gazileriyle sohbet eden Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık konuşmasında, “Şehit ailelerimiz, kıymetli gazilerimiz, çok değerli aileleri, bizleri kırmayıp davetimize gelerek onurlandırdığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. “Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için” diye bir söz var. Kahramanlar bu memleketi yaşatmak için can verdiler, bedel ödediler. Kıymetli gazilerimiz büyük bedeller ödediler. Sizler iyi ki varsınız. Biz bugün bu topraklarda rahatça oturuyorsak, huzur içinde iftarımızı yapıyorsak, bu ödenen bedeller sayesindedir. Sizlerin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Ömür boyu sırtımızda taşısak, ne şehitlerimizin, ne de gazilerimizin hakkını ödeyebiliriz. Bugün sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan, aynı muhabbet etmekten onur duydum. Önümüzde Kadir Gecemiz ve ardından bayramımız var. Hem Kadir gecenizi hem bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:20
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