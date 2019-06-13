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Akyurt’ta ekili alanlar zarar gördü

ANKARA (İHA) – Ankara’nın Akyurt ilçesinde 4 gündür etkisini sürdüren yağış sonrası ekili alanlar büyük zarar gördü.

13 Haziran 2019 Perşembe 18:13
Akyurt’ta ekili alanlar zarar gördü

ANKARA (İHA) – Ankara’nın Akyurt ilçesinde 4 gündür etkisini sürdüren yağış sonrası ekili alanlar büyük zarar gördü. Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal yüzde 35 verim kaybı yaşandığını belirtti.


Türkiye genelindeki sağanak yağışlar Akyurt İlçesi’nde de etkisini gösterdi. 4 gündür süren şiddetli yağışlar nedeniyle ilçe genelinde ekili alanlar büyük zarar gördü. Akyurt’ta çiftçilerin büyük çoğunluğu buğday, arpa ve yem bitkisi yetiştiriciliği yaparken ekili alanların tamamında sağanak yağış zarara neden oldu.


Çiftçilerin bu yılki gelirlerinde ciddi kayıplar yaşanacağını belirten Akyurt Ziraat Odası Başkanı Satılmış Kartal, "Bir süredir ilçemizde etkisini sürdüren yağışlar nedeniyle tarım arazileri ciddi anlamda zarar gördü. Denesini tam dolduramadığından dolayı buğday, arpa ve yem bitkisi ekili tarlalarımızdayüzde 35 verim kaybı yaşandı. Gerçekleşen şiddetli yağışlar nedeniyle çiftçilerimizin bu yıl ki gelirlerinde büyük kayıplar yaşanacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 18:13
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