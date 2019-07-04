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Akyurt’ta Camiden Sahaya Futbol Turnuvası başladı

Akyurt Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün birlikte düzenlediği “Camiden Sahaya 7” futbol turnuvası başladı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 18:21
Akyurt’ta Camiden Sahaya Futbol Turnuvası başladı

Akyurt Belediyesi, İlçe Müftülüğü ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün birlikte düzenlediği “Camiden Sahaya 7” futbol turnuvası başladı. Akyurt’ta 2013 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen turnuva, Türkiye’de örnekleri görülse de ilk ve en büyük turnuva olma özelliğini koruyor.



Çocukların Yaz Kur’an Kurslarına devamlılığını sağlamak ve spor yeteneklerini ortaya çıkarmak için düzenlenen turnuvanın 7’ncisi gerçekleştirilen tören ile başladı. Turnuvanın başlangıç törenine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Başkan Yardımcıları Hüseyin Demirel ve Ayla Yüceer Can, Başkan Vekili Resul Can, Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç, Ankara Müftü Yardımcısı Ali Ünal, Akyurt Müftüsü Ahmet Sarıtaş ve diğer davetliler katıldı.



Akyurt Müftüsü Ahmet Sarıtaş törende yaptığı konuşmada “Öncelikle çocuklarımızın dini eğitimlerini alması ve fiziken de güçlü olmak için öğleden sonra da sahaya getiriyoruz ki cep telefonundan, bilgisayardan, internetin zararlarından uzak kalabilsinler. Bu çalışmada emeği geçen Akyurt Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Diyanet İşleri Başkanlığı Yaygın Din Eğitimi Daire Başkanı Saliha Bilgiç “Kur’an öğrenen çocukları formalar içerisinde rengarenk görmek beni çok mutlu etti. Başlarında bulunan hocalarıma, belediye başkanıma, müftümüze ve özellikle de Kur’an kurslarımıza onları gönderen ailelerine tebrik ve teşekkürlerimi yolluyorum. İbadetsiz nesil mutsuz nesildir. Bu yavrularımız camilerimizi dolduruyor ve inşallah hepsi Kur’an’ın yolunda olacak” dedi.



Akyurt Şehir Stadı’ndaki töreni düzenleyen ve 23 camiden 744 öğrencinin turnuvada forma giyeceğini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ise “Öncelikli olarak ahlaklı nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Sonrasında ise sağlam kafa sağlam vücutta bulunur, diyerek gençlerimiz sporla terbiye edilmiş vücutlarıyla, zihinleriyle, hep birlikte inşallah güzel ahlaklı bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Bizler de spor müdürlüğümüz ve müftülüğümüz ile birlikte bu çalışmalara elimizden geldiğince destek olacağız. Yeni bir projeden daha bahsetmek istiyorum. 2 bin 500 öğrencimize kitaplar dağıtılacak. İlk sayfalarını Allah nasip ederse Kültür Park’ta sizlerle birlikte okuyacağız. Sonrasında camilerimizde Kur’an kursu eğitimi başlamadan yarım saat önce kardeşlerimiz bu kitaplarını okuyacaklar. Kız çocuklarımızı da unutmadık. Kendileri için bir program düşüncemiz var. Turnuvamız tüm gençlerimize, cami imamlarımıza hayırlı olsun” diye konuştu.



Yaklaşık 25 gün sürecek turnuvanın sonunda kupa töreni düzenlenecek. Cami imamları da bu turnuva ile birlikte yeşil sahalarda teknik direktörlük tecrübesi yaşayacak. Akyurt’ta 2013 yılından bu yana kesintisiz düzenlenen turnuva, Türkiye’de örnekleri görülse de ilk ve en büyük turnuva olma özelliğini koruyor.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 18:21
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