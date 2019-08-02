Akyurt’ta 156 çocuğa sünnet şöleni

Akyurt Devlet Hastanesi’nde alanında uzman doktorlar tarafından sünnet edilen 156 çocuk için Akyurt Belediyesi tarafından sünnet şöleni düzenlendi.

Akyurt Kültür Merkezi’nde düzenlenen sünnet şölenine Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, başkan yardımcısı Hüseyin Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Özkan Demirağ ve Akyurt Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adem Yalçınkaya katıldı.

Program yaklaşık bin 200 kişinin katılımıyla, Seyyid Burhaneddin Camii imamı Oktay Gümüş ve Fatih Camii imamı Kenan Gürz’ün Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua etmesiyle başladı.

Sünnet şöleninde konuşan Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, “Bugün değerli kardeşlerimizin hayatlarında önemli bir günü hep birlikte yaşamış olacağız. Akyurt Devlet Hastanemiz, İlçe Sağlık Müdürlüğümüz ve Belediyemiz iş birliğinde güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sünnet süreci hastanemizde, steril ortamlarda, hakikaten güzel bir şekilde gerçekleşti. Emeği geçen başhekimimize, hastane müdürümüze ve bu operasyonlarda görev alan değerli hekimlerimize de çok teşekkür ediyorum. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz de çocuklarımızın bu süreci rahat atlatabilmeleri için eğlenceler düzenledi. Ekibimize de çok teşekkür ediyorum. Güzel bir adetimiz, geleneğimiz sünnet. Yaşatılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bu heyecanı hep birlikte yaşamış olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Adet yerini bulsun, Allah ailelerine damatlıklarını, askerliklerini göstersin diyerek hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İllüzyon, balon ve köpük şovlarıyla sünnet olan çocukların coşkusu yükselirken, olmazsa olmaz oyun havalarıyla sünnet düğünü sonlandı.