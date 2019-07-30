Akyurt’a iki proje birden

Akyurt Belediyesi tarafından Cücük Mahallesi’ne mahalle konağı, Kalaba Mahallesi’ne ise Kur’an kursu inşaa edilecek.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, ilçe halkının istek ve taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Mahallelerde yer alan harabe yapıların yıkım çalışmalarına devam edilirken, mevcut yapılarda da çevre düzenlemeleri gerçekleştiriliyor.

Mahalle halkının istek ve taleplerini dikkate alarak çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, Cücük Mahallesi’ne mahalle konağı, Kalaba Mahallesi’ne ise Kuran Kursu yapımına başlanacağını belirtti. Her iki yapı için projenin hazırlandığını ve ihale aşamasına geçildiğini belirten Ayık, mevcut konakların ise çevre düzenlemelerinin devam ettiğini belirtti.

Ayık, “Mahallelerimizde yer alan konakların çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor. Konak bulunmayan mahallelerimize ise yeni eserler kazandıracağız. Önümüzdeki ay hem Cücük Konağı, hem de Kalaba Kuran Kursu için ihale gerçekleştireceğiz. Kısa süre içerisinde bu iki yapıyı hizmete açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Bodrum, zemin ve birinci kattan oluşan Cücük köy konağında 140 ve 160 metrekare olmak üzere bay ve bayanlar için iki ayrı salon yer alacağını belirten Ayık, 691 metrekarelik inşaat alanına sahip olan yapının toplantı ve diğer özel günlerde kullanılabileceğini belirtti.

Diğer taraftan Kalaba Mahallesi’nde de 4 dersliğin yer aldığı Kuran Kursu inşaatına da başlanacak. Kuran Kursu binası ise 2 kat ve 4 derslikten oluşacak. Her iki projede engelli vatandaşların kullanımına uygun bir şekilde inşaa edilecek.