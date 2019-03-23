Akyazı’da silah operasyonu :1 gözaltı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya il Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptığı bilgisi alınan Y.T., isimli şüphelinin Akyazı ilçesi Taşburun mahallesindeki evine operasyon gerçekleştirdi. Ekipler operasyonu sonucu yapılan aramada 1 adet CZ 75 marka, 9 milimetre çapında tabanca, 6 adet Glock marka, 9 milimetre çapında tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Arama sonucunda Y.T., isimli şüpheli gözaltına alındı.

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