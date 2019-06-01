Akyazı’da 48 kök Hint keneviri ele geçirildi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 48 kök Hint keneviri ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.01 Haziran 2019 Cumartesi 11:30
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 48 kök Hint keneviri ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi’nde Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Dokurcun Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine bir eve operasyon düzenledi. E.Ç. isimli şahsın evinde yapılan aramada 48 kök Hint keneviri ve 1 adet pompalı av tüfeği ele geçirildi. Jandarma evde bulunan E.Ç isimli şahsı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerin ardından E.Ç. adliyeye sevk edildi.
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