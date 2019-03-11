0553 313 94 23

Akyazı sosyal tesisi açıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey İlçesi’nin yeni mahallerinden olan Akyazı Mahallesine yaptırdığı sosyal tesisi ve taziye evinin açılışını gerçekleştirdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 14:57
Akyazı sosyal tesisi açıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey İlçesi’nin yeni mahallerinden olan Akyazı Mahallesine yaptırdığı sosyal tesisi ve taziye evinin açılışını gerçekleştirdi.


Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefiyle yoluna devam eden ve kırsaldaki mahallelerin de eksiklerini giderme yolunda emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediyesi, ilçeye bağlı Akyazı Mahallesine yaptırılan sosyal tesisi ve taziye evini hizmete sundu.


Düzenlenen açılış törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


“Çiftçilerimize desteğimiz sürecek”


Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehir merkezinde olan her şeyin köylerde de olması için hizmetler sunduklarını belirterek, “Akyazı Mahallemiz için bugüne kadar park, kilit taşı, çocuk oyun grupları, kondisyon aletleri, banklar, kamelyalar ve çöp konteynerleri yapmışız. Bunların dışında 2.000 m2 daha kilit taşı çalışması yapacağız. Ayrıca açılışını yaptığımız Akyazı Sosyal tesisimizi de mahallemize kazandırmış olduk. İki katlı olan tesisimizin alt katı erkekler, üst katında ise bayanlar için taziye evlerimiz bulunuyor. Üst katta ayrıca eğitim verilecek sınıfımızda mevcut. Bu tesisimizi vatandaşımızın yoğun olarak kullanmasını istiyoruz” dedi.


“Çiftçinin her zaman yanında olduk”


AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediyesinin mahallelere önemli hizmetler getirdiğini belirterek, “Öncelikle bu tesisin yapımında emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ederim. Her zaman ifade ediyoruz. Köylü kentlinin efendisidir ve onlar için ne yapsak azdır. Çünkü siz her şeyin en iyisine ve en güzeline layıksınız. Bizde AK Parti kurulduğu günden buyana her zaman partimizin arkasında olduk. Tarıma hükümet ve belediyeler olarak çok büyük destekler verdik vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.


“Başkanımız ne istediysek yaptı”


Akyazı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun göreve gelmesiyle köylerin şehir gibi olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’ndan ne zaman bir talebimiz olsa fazlasıyla yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız köyümüzün ne ihtiyacımız varsa yaptı ve bizlerin hizmetine sundu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi önemsiyoruz"
    1. "Sağlıkta yerlileşmeyi ve millileşmeyi..
    2. IAAF, Rusya'nın cezasını yine kaldırmadı
    3. Mimsan Grup'tan Özbekistan'a 10 milyon..
    4. ALES başvuruları için son tarih ne..
    5. Teç-Sen’den Bakan Selçuk’a ‘mülakat’..
    6. Doç. Dr. Ahmet Aslan: “Kalın bağırsak..
    7. Gazeteci merhum Öner Daşdelen mezarı..
    8. Ural Havayolları’na ait yolcu uçağında..
    9. Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk..
    10. Hatayspor, Osmanlıspor maçı..
    11. İskenderun’dan kanser söyleşisi
    12. Türk turizmine ‘denizaşırı’ doping
    13. Gaziantep'te seyir halindeki tırda..
    14. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    15. Türkiye Avrupa kıskacında: Yüzde 170..
    16. Visca, Sehic ve Milosevic'e milli davet
    17. Bakanlık açıkladı! Terör hedefleri..
    18. Türkiye Finans’a “Türkiye’nin En İyi..
    19. Van'da trafik kazası meydana geldi ölü..
    20. Kim Jong-nam davasında tahliye
    21. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin..
    22. Kayseri Aile Hekimliği Sisteminde..
    23. DGS başvuruları ne zaman yapılacak?..
    24. Prof. Dr. Özgöker, “Kıbrıs’ın AB..
    25. TSK'da bir ilk! Envartere girdi
    26. Başkan Erdoğan: Her türlü ayrımcılık..
    27. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak’ta
    28. Eyyübiyeli vatandaşlardan Cevheri’ye..
    29. Beyşehir Gölü’ndeki Çeçen Adası’nda..
    30. Türk kültüründe iyilik kavramı..
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Ezana hakaret eden alçaklara CHP'den destek!
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Bakan tarih verdi! Poşetten sonra sıra ona geliyor
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Ezana hakarete tepki gösteren gruba polisten sert müdahale!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Melih Gökçek'ten ezanı ıslıklayan kadınlara zehir zemberek sözler!
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...
    Temel Karamollaoğlu partililere kızdı: Şunu bile ayarlayamıyorsak vay halimize...

    Günün Karikatürü

    10 Mart 2019
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü