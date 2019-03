Akyazı sosyal tesisi açıldı

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Şahinbey İlçesi’nin yeni mahallerinden olan Akyazı Mahallesine yaptırdığı sosyal tesisi ve taziye evinin açılışını gerçekleştirdi.

Her mahalleye bir sosyal tesis yapma hedefiyle yoluna devam eden ve kırsaldaki mahallelerin de eksiklerini giderme yolunda emin adımlarla ilerleyen Şahinbey Belediyesi, ilçeye bağlı Akyazı Mahallesine yaptırılan sosyal tesisi ve taziye evini hizmete sundu.

Düzenlenen açılış törenine Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun yanı sıra AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

“Çiftçilerimize desteğimiz sürecek”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, şehir merkezinde olan her şeyin köylerde de olması için hizmetler sunduklarını belirterek, “Akyazı Mahallemiz için bugüne kadar park, kilit taşı, çocuk oyun grupları, kondisyon aletleri, banklar, kamelyalar ve çöp konteynerleri yapmışız. Bunların dışında 2.000 m2 daha kilit taşı çalışması yapacağız. Ayrıca açılışını yaptığımız Akyazı Sosyal tesisimizi de mahallemize kazandırmış olduk. İki katlı olan tesisimizin alt katı erkekler, üst katında ise bayanlar için taziye evlerimiz bulunuyor. Üst katta ayrıca eğitim verilecek sınıfımızda mevcut. Bu tesisimizi vatandaşımızın yoğun olarak kullanmasını istiyoruz” dedi.

“Çiftçinin her zaman yanında olduk”

AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, Şahinbey Belediyesinin mahallelere önemli hizmetler getirdiğini belirterek, “Öncelikle bu tesisin yapımında emeği geçen Şahinbey Belediye Başkanımız ve ekibine teşekkür ederim. Her zaman ifade ediyoruz. Köylü kentlinin efendisidir ve onlar için ne yapsak azdır. Çünkü siz her şeyin en iyisine ve en güzeline layıksınız. Bizde AK Parti kurulduğu günden buyana her zaman partimizin arkasında olduk. Tarıma hükümet ve belediyeler olarak çok büyük destekler verdik vermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Başkanımız ne istediysek yaptı”

Akyazı Mahalle Muhtarı Mehmet Yılmaz, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun göreve gelmesiyle köylerin şehir gibi olduğunu belirterek, “Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu’ndan ne zaman bir talebimiz olsa fazlasıyla yerine getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Şahinbey Belediye Başkanımız köyümüzün ne ihtiyacımız varsa yaptı ve bizlerin hizmetine sundu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.