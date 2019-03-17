0553 313 94 23

Akyazı SGM’de minik ressamların sergisi açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM’nin minik öğrencileri ‘Oyuncağın Hayat Bulsun’ projesi kapsamında resimler yaptı.

17 Mart 2019 Pazar 16:30
Akyazı SGM’de minik ressamların sergisi açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Akyazı SGM’nin minik öğrencileri ‘Oyuncağın Hayat Bulsun’ projesi kapsamında resimler yaptı.


Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) yeni bir etkinlik hayata geçirildi. ‘Oyuncağın Hayat Bulsun’ projesi kapsamında Resim atölyesine giren minik öğrencilerin, hayal güçleri ve görsel hafızalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.


Akyazı SGM Çocuk Kulüpleri Resim öğretmeni Dilan Alkan, Maket Yapımı öğretmeni Elif Duman, Tasarım öğretmeni Haticenur Angın, Becerikli Eller Atölyesi öğretmeni Neriman Haymana ve Geleneksel Sanatlar Atölyesi öğretmeni Esra Çakar çocukların hayallerini yumuşak oyuncağa çevirdi. 16 Mart Cumartesi günü Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdür Murat Kıroğlu’nun katılımıyla serginin açılışı gerçekleştirildi.


Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Murat Kıroğlu, “Çağımızdaki teknolojinin dezavantajlarından biri olan çocukların oyuncaklardan uzaklaşmış olmaları ve tüm vakitlerini bilgisayar, telefon ve tablet başında geçiriyor olmalarıdır. Bu durum, biyolojik ve psikolojik sağlıklarını olumsuz yönde etkilemesinin yanı sıra; hayal güçlerine, görsel zekalarına ve tasarlama/üretme becerilerine de olumsuz etki etmektedir. Çocuk Kulüpleri olarak çocuklarımızın her alanda gelişmesini ve bu gelişim sürecinde eğlenmelerini hedefliyoruz. Oyuncağın Hayat Bulsun projesi ile bunu inşallah gerçekleştireceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:30
  1. sergi
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni sergilerle görevimize devam edeceğiz”
    1. Kazım Kurt: “15 gün sonra yeni..
    2. Huawei Mate 20 Lite nasıl fotoğraf..
    3. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan 18..
    4. Vali Yerlikaya'dan "18 Mart Çanakkale..
    5. Selülozu nanoteknoloji ile geliştirip..
    6. "Bu topraklara husumet besleyenlerin..
    7. Nasıranlı, seçmenlere projelerini..
    8. Hollanda’dan Yeni Zelanda’ya destek
    9. Binali Yıldırım: O katil İstanbul'u..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı..
    11. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri..
    12. MSB memur alımı sonuçları açıklandı! |..
    13. "Benim ülkemde Kürdistan diye bir..
    14. Mali’de askeri üsse silahlı saldırı:..
    15. Bakan Varank: "Siirt’te 3 milyon 800..
    16. "İstanbul bizimdir, bizim kalacaktır"
    17. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    18. Malatya’da kayıp olarak aranan şahıs..
    19. "Kolay bir maç değildi ama..
    20. Başkan Kurt’un Çanakkale Zaferi mesajı
    21. Başkan adayı Sülük’ten birlik ve..
    22. BDDK en az lise mezunu personel alımı..
    23. Rum futbolcu golü attı! Yeni Zelanda..
    24. Hatay ile Afrin arasında açılan sınır..
    25. Milli Eğitim Bakanı Selçuk’tan..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Cumhur..
    27. PAÜ Sarayköy Meslek Yüksekokulu yeni..
    28. Meral'i, Kemal'i, Sezai'yi çıldırtan..
    29. TFF 3. Lig: Elaziz Belediyespor: 4 -..
    30. Tarrant'ın saldırısı o ülkeyi harekete..
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu