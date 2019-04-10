Akyazı Belediyesi’nde başkan yardımcıları görevlerine başladı
31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan göreve başlamasıyla birlikte yeni yönetimini de belirliyor.10 Nisan 2019 Çarşamba 12:22
31 Mart yerel seçimlerinde Akyazı Belediye Başkanı seçilen Bilal Soykan göreve başlamasıyla birlikte yeni yönetimini de belirliyor.
Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, başkan yardımcılarını belirledi. Başkan Soykan’ın verdiği kararla Akyazı Belediye Başkan yardımcıları Mehmet Çakmak ve Mehmet Öztürk olarak görevlendirildi. Göreve getirilen başkan yardımcıları Akyazı için hep birlikte çalışarak ilçeyi marka bir ilçe haline getireceklerini ifade ettiler.
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