AKYAPI’nın 1.2 milyar TL yatırıma sahip villa projesi BIG COUNTRY ön satışa çıktı

24 yıllık deneyimi ile konut, sanayi ve ticari gayrimenkul alanında sektörün önde gelen projelerini hayata geçiren AKYAPI, HAKAN GRUP işbirliği ile hayata geçireceği yeni villa projesi Big Country’nintanıtım toplantısı, 18 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirdi. İstanbul’un parlayan yıldızı, Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü’nün kesişim noktası Büyükçekmece’de hayat bulan Big Country, toplantı ile birlikteön satışa açıldı.Projenim tanıtım toplantısı AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı,AKYAPI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel, HAKAN GRUPYönetim Kurulu Başkanı Zafer Karadeniz, HAKAN GRUP Genel Müdürü Ali Zeki Karadeniz’in de katılımıylaBig Country’nin aynı zamanda satışa da açılacak olan 6+1 örnek villasında gerçekleşti.

AKYAPI’nın2021-2022yatırım projeksiyonu çerçevesinde Ümraniye’de Limonlu Bahçe Konakları konut projesi ve Hadımköy’de METKAP ticari projesinin ardından ön satışa sunduğu Big Country, 126 adet birbirinden bağımsız, tek katlı villadan oluşuyor.Tüm villaları, birbirlerinin manzarasını engellemeyecek bir düzende, sakinlerinin Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi’nin eşsiz manzaralarını kesintisiz bir şekilde deneyimleyebilmesi için özel olarak tasarlanan Big Country’nin yatırım değeri ise 1.2 Milyar TL.

Yatırım zincirinin 3’üncü halkası…

Tek katta hem göl, hem de deniz manzarasını aynı anda sunan Big Country’nintanıtım toplantısında AKYAPI’nıngeçmişini ve geleceğe yönelik hedeflerini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, yatırımları hakkında şunları söyledi: “3 milyar TL’lik yatırım zincirimizde yer alan 1.3 milyar TL değere sahip Limonlu Bahçe Konakları projemizde satışlarımız gayet iyi. 15 blokta toplam 509 daireden oluşan projemizde ayrıca 148 adet ticari alan yer alıyor. Projemizin, konutu hem yaşamak için tercih eden, hem de bir yatırım aracı olarak gören kitleler tarafından yoğun bir ilgiyle karşılanması AKYAPI ailesi olarak bizleri çok mutlu etti. Yatırım halkamızdaki bir başka projemiz; 500 milyon lira yatırım değeriyle METKAP. Kendi bünyesinde bulunan arıtmasıyla METKAP,Akyapı’nın en yeni ve çevreci sanayi projesi olarak öne çıkıyor. Bu projenin muhatabı metal ve kaplama sanayii. Nisan ayında ön satışına başladık, burada 137 adet imalathanemiz bulunuyor. Yatırım zincirimizin 3’üncü halkası ise 1.2 Milyar TL yatırım değerine sahip BIG COUNTRY projemiz. Projemiz her biri birbirinden bağımsız ve tek katlı 126 adet villadan oluşuyor. Projedeki bütün villalarımız gerçek villa deneyimi yaşatacak şekilde, tek katlı olarak tasarlandı. Başakşehir’de hayata geçecek olan, bu yılki dördüncü projemizin hazırlıklarına da başladık, yıl sonuna doğru duyurmayı planlıyoruz” dedi.

Tek katlı villalarda çift kat huzur…

AKYAPI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel, toplantıda proje hakkında bilgileribasın mensupları ile paylaştı. Pandeminin insanların konut konusunda tercihlerini de derinden etkilediğini anlatan Dinçel, “Pandemi sonrası müstakil alanlardan ve sosyal alanlı donatıları olan projelerden konut almak tercih ediliyor. Biz de pandemi sonrasında ortaya çıkan ihtiyaçlara yanıt verebilecek, İstanbul’un yıldızı parlayan ilçelerinden Büyükçekmece’de yer alan projemizi ön satışa sunuyoruz. Big Country’de yer alan 126adet villamız bölgenin en iyi deniz ve göl manzarasına hakimarazisinde yer alıyor. Ayrıca projemizdeki villalar 756 ile 1.980 metrekare arasında değişen bahçe büyüklükleriyle, zevkinize göre peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturabileceğiniz alanlar sunuyor. 4+1, 5+1, 6+1 ve 7+1 seçeneklerinin sunulduğu villalarımızın her biri çok değerli ve kendine has özelliklere sahip” diye konuştu.

Dinçel, projede fiyatların 17 milyon liradan başladığını, ödeme planlarının müşterilerin isteğine bağlı olarak banka kredili veya AKYAPI bünyesinde vadelendirme olarak sunulduğunu ifade etti.



Büyük bahçeler, havuzlu villalar ve Big Country Club Ayrıcalıkları

225 bin metrekare arazi üzerinde konumlanan Big Country’de 4+1, 5+1, 6+1 ve 7+1 seçenekleri ile 4 tip villa sunuluyor. 4+1 villa seçeneği Sunset446 metrekare, 5+1 villa seçeneği Sunrise473 metrekare, 6+1 villa seçeneği Rainbow555metrekare ve 7+1 villa seçeneği Starlight ise 635metrekarelik büyüklüğe sahip. Her villanın geniş bahçesi ve havuzu bulunurken, villalar 750 ile 1.980 metrekare arasında değişen bahçe büyüklükleriyle peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturulabilen alanlar da sunuyor. Ayrıca; 4+1, 5+1, ve 6+1 villa tipinde 3 adet, 7+1 villa tipinde ise 4 adet kapalı otopark imkanı sunuluyor.

Marmara Denizi ve Büyükçekmece Gölü’nün kesişim noktasında; hem deniz hem de göl manzarasını birlikte sunan Big Country, aynı zamanda 2 bin 450 metrekarelik kapalı sosyal tesisi ile de sakinlerine 365 gün, kesintisizsosyal yaşam alanı sağlayacak. Tenis kortları, basketbol sahası, futbol sahası, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, çocuk oyun alanları, çalışma alanları ve CoffeeLounge alanı ve Big Country Club Restaurant gibi alanların bulunduğu Big Country Club, tam donanımlı bir tesis olarak tasarlandı. Big Country’nin site içi peyzaj alanındaise 3.700 metrekarelik rekreasyon alanları, bu alanlarda 2 kilometrelik koşu, yürüyüş ve scooter parkuru, çocuk oyun alanları, çardak, gölet, süs havuzları ve teras alanları bulunuyor.

Havalimanı, etkinlik alanları, eğitim ve sağlık kuruluşları yanında

Big Country; Büyükçekmece Gölü ve Marmara Denizi’ne yakınlığının yanı sıra şehrin merkezine yakın konumuyla çevresindeki seçkin okullara ve nitelikli sağlık kuruluşlarına ve alışveriş merkezlerine de oldukça yakın bir mesafede yer alıyor. Proje, TEM’e 10 dakika, E5’e 12 dakika, İstanbul Havalimanı’na 30 dakikamesafede bulunuyor. Proje, marinalar, festival alanları ve dalış merkezleri gibi etkinlik alanlarına da çok yakın birkonumda yer alıyor.