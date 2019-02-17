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Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı 2’nci yılını Merve Özbey ile kutladı

Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı, 2’nci yılını Merve Özbey ve Erdem Kınay konseriyle kutladı.

17 Şubat 2019 Pazar 20:43
Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı 2’nci yılını Merve Özbey ile kutladı

Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı, 2’nci yılını Merve Özbey ve Erdem Kınay konseriyle kutladı.


İkinci yılını kutlayan Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı, özel konserlere ev sahipliği yaptı. Önce genç Dj Gizem Altun’un sahne performansı gösterdiği günde Merve Özbey ve Erdem Kınay AVM’deki vatandaşlara eğlenceli anlar yaşattı. Yoğun ilgiyle gerçekleşen konser sırasında Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı’nın bütün katları izleyicilerle doldu. Beyaz eşyadan mobilyaya, televizyondan halıya birçok üründe indirime giden AVM’de, vatandaşlar indirimli fiyatlara alışveriş yapmanın yanı sıra konserlerle de keyifli anlar yaşadı. Alışveriş merkezinde beyaz eşya dükkanı işleten Erkan Aydın, “Beyaz eşyada yüzde 50’ye kadar indirimler var şu anda. Son bir aydır Akvaryum’a özel. Şu an devam ediyor indirimlerimiz. Kesinlikle gelip bizzat görsünler. Bir ay daha devam edecek Allah kısmet ederse” dedi.


Televizyon fiyatlarında hiçbir yerde olmayan indirimleri yaptıklarını belirten Kamil Sevencan, “Buradan şöyle söyleyeyim. Normal piyasaya göre bin 200 liraya satılan televizyon şu anda 799 TL. Hiçbir yerde bulamayacağınız fiyat. Türkiye genelinde bulamazsınız. Gezin, dolaşın hiçbir yerde yok bu fiyat. İddialıyız” diye konuştu.



“Burada herkes benim müşterim değil misafirim”


Bayrampaşa Akvaryum Mobilyacılar Çarşısında bir dekorasyon sokağı açan ünlü mimar Selim Yuhay, “Özellikle evimi merak edenler için artık gerçekten de tam benim evimi hissedeceğiniz hem özel bir dekorasyon sokağına sahip olacağız hem de Selim Bey’in evine hoş geleceksiniz efendim. Çünkü bu sokakta her bir mağazada farklı dekorasyon ürünleri bulmak mümkün. Bir yerde çiçekler, diğer yerde kumaşlar, diğer yerde perdeler. Önemli olan bunların hepsini bir araya getirmek. Burada herkes benim müşterim değil misafirim. Herkesi bekliyorum” şeklinde konuştu.



“Yönetim 1 yıl kimseden kira almadı”


Dükkan sahiplerinden 1 yıl kira alınmadığını ifade eden Bayrampaşa Mobilyacılar Çarşısı Danışmanı Kadir Balık ise, “Biz burada 2003’ten beri konserler düzenliyoruz. Daha önce burası alışveriş merkeziydi şimdi Akvaryum Mobilyacılar Çarşısı oldu. Biraz önce de Merve Özbey ve Erdem Kınay konseri vardı. Muhteşem geçti. Burada yönetimin yapmış olduğu en büyük iş şu; 1 yıl kimseden kira almadı. Enflasyonla topyekün mücadeleyi kendileri 1 yıl önce başlattı. Ben de genç bir birey olarak şunu söylüyorum. Her iş adamı, AVM sahibi mutlaka işverene yardımcı olması lazım diye düşünüyorum. Buradaki en büyük olay 1 yıldır kimseden kira alınmıyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 20:43
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