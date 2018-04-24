Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Akvaryum adam rekor kırdı!

Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ilk ve tek sualtı sporcusu olan 'Akvaryum Adam' Cem Karabay, 'en uzun süre soğuk denizde yaşama' rekorunu kırdı.

24 Nisan 2018 Salı 07:33
Akvaryum adam rekor kırdı!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, dünyada "Suyun Altında En Uzun Süre Yaşayan İnsan" unvanına sahip Cem Karabay, Troya'nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20. yıl dönümünde, Norveçli sporcu Nils-Roar Selnes'e ait olan 15 saat 10 dakikalık "En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama" rekorunu kırmayı başardı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda saat 12.00'de rekor için suya giren Karabay, 24 Nisan 03:11'de rekorun yeni sahibi oldu. 'Akvaryum Adam' olarak bilinen Karabay rekoru kırmasının ardından şimdi de 23 saat 4 dakikaya çekmek için mücadele edecek.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 07:33
  1. Çanakkale
  2. cem karabay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim öncesi ekonomiye mini paket
    1. Seçim öncesi ekonomiye mini paket
    2. Çin'de karaoke salonunda yangın: 18..
    3. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Amerika'da
    4. Adıyaman'da deprem: 13 kişi yaralı
    5. Talimat verildi! Katar'dan Türkiye..
    6. Beşiktaş yönetimi Galatasaray maçı..
    7. Kemal Kılıçdaroğlu: Vekil transferi..
    8. Uzmanından kanser hakkında çok önemli..
    9. İran'da düşen jetle ilgili önemli..
    10. Amerika'da Pompeo'nun dışişleri..
    11. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu..
    12. Çiftlik Bank'ın yazılımcısı..
    13. CHP'nin seçim taktiği: Kavga et...
    14. 15 milyon yapı için imar barışında..
    15. CHP'nin kuryesi Kasım Gülek iddiası
    16. Perinçek hülleci vekillere yüklendi!..
    17. Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    18. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirasına..
    19. 'Konuşmamızı hep kısa kesiyorduk'
    20. 'Abdullah Gül hangi vicdanla aday..
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    CHP'de isyan çıktı!
    CHP'de isyan çıktı!