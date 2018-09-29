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AKUT'tan 'tropik fırtına' için önlem açıklaması

AKUT, 'tropik fırtına' öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda vatandaşları uyardı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:58
AKUT'tan 'tropik fırtına' için önlem açıklaması

AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, "tropik fırtına" öncesi, sırası ve sonrasında alınacak önlemlerle potansiyel yaralanmaların ve kayıpların önüne geçilmesi için vatandaşları önlem almaları konusunda bilgilendirdi.

Yarın Türkiye'nin batı kesimlerini etkilemesi beklenen fırtına hakkında da İzmir, Denizli, Kaş-Kalkan, Afyon, Kuşadası, İstanbul, Tekirdağ ve Bursa ekiplerine gerekli bilgilendirmeleri yapan AKUT, ekiplerin olası bir afet durumu sonrasında müdahale edebilmesi için hazır olmalarını istedi.

- Fırtına öncesi alınması gereken önlemler

AKUT, fırtına öncesinde alınması gereken önlemlere ilişkin şu bilgileri verdi:

"Fırtına uyarılarını radyo, televizyon ve diğer iletişim kanallarından takip edin. Gerektiğinde meteorolojiden telefonla bilgi alın.

Merdiven, bahçe mobilyası gibi serbest nesneleri ya da pencere ve camları kırıp içeri girebilecek her şeyi emniyete alın.

Kapı ve pencereleri, özellikle evin rüzgar alan tarafında olanları, garaj kapısı gibi büyük kapıları kapatın ve emniyetli bir şekilde bağlayın.

Araçları, varsa garaja park edin; yoksa onları bina, ağaç, duvar ve çitlerden uzakta tutun.

Çatı katı, tavan arası kapılarını ya da kapaklarını kapatın ve sürgüyle emniyete alın.

Eğer pencerelerde panjur veya kepenk varsa bunların kapatılıp bağlandığından emin olun.

Eğer bacalar uzun ve kötü durumdaysa mümkün olduğunca sağlamlaştırın. Afet ilk yardım çantasını yanınıza alın."

- "Mümkün olduğunca içeride kalın"

Fırtına gerçekleştiği esnada yapılması gerekenlere ilişkin ise AKUT, şu uyarılarda bulundu:

"Mümkün olduğunca içeride kalın. Dışarı çıkmanız gerekirse bina ve ağaçlara yakın yerlerde yürümeyin; onlara sığınmayın.

Duvar ve çitlerin korunaklı tarafından uzak durun; korunaklı tarafa yıkılacağını unutmayın.

Fırtına devam ederken hasarı onarmak için dışarı çıkmayın. Evinize girerken ve çıkarken kapıları arkanızdan kapatın ve güvenli yolu tercih edin.

İçerideki kapıları yalnızca ihtiyacınız olduğunda açın ve arkanızdan kapatın.Fırtınaya maruz kalan yollarda araba kullanıyorsanız (köprüler ve viyadükler gibi) dikkatli olun; mümkünse yolculuğunuzu erteleyin ya da alternatif yollar bulun.

Eğer yüksek bir aracınız varsa ya da yüksek bir aracı çekiyorsanız daha da dikkatli olun; yavaşlayın ve yandan esen rüzgara dikkat edin. Gerçekten gerekli olmadığı sürece yolculuk yapmayın."

- "Mutlaka güvende olun"

AKUT, fırtına geçtikten sonra yapılabileceklerle ilgili olarak ise şunları aktardı:

"Yere düşmüş ya da hala sallanmakta olan elektrik / telefon kablolarına dokunmayın.

Duvar, bina ve ağaçlara yakın yürümeyin; fırtınanın bunları zayıflatmış olabileceğini unutmayın.

Savunmasız komşu ve yakınlarınızın güvende olduğundan emin olun ve tamirat için gerekli düzenlemeleri yapmalarına yardım edin."

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:58
  1. Tekirdağ
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. Afyon
  7. AKUT

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